Украинский студент построил бизнес с миллионным оборотом без собственного капитала - СМИ

В Украине нет дефицита средств, есть дефицит идей и людей, способных их реализовывать в легальном поле, пишет Новое время, называя молодого предпринимателя Филиппенкова "золотым запасом страны".

Алексей Филиппенков начал путь в бизнесе, учась на биологическом факультете Запорожского университета. В итоге Украина не получила ученого, но получила успешного бизнесмена, которому светит большое будущее.

Как пишет в свежем номере Новое время, 22-летний Филиппенков за три года прошел путь длиной как минимум в 1 млн грн. Теперь он совладелец двух мастерских. Одна - по производству велокофеен Coﬀ ee Brew Bike, вторая - сетевой фастфуд Майстерня пончиков.

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Молодой бизнесмен планирует выйти на международный уровень, а также открыть собственный гипермаркет. "У меня есть мечта - иметь свой гипермаркет. Когда я покупаю продукты в Ашане, спрашиваю у своей девушки: слышишь симфонию касс? Я представляю эти денежные потоки, которые льются через кассы", - рассуждает он.

Свой первый капитал в 6 тысяч гривень студент заработал совсем недавно. В 2015 году он и его друзья договорились с руководством летнего кинотеатра в центре Запорожья по вечерам в выходные дни крутить фильмы. Входной билет - 30 грн. Желающих собирали в соцсетях с помощью рассылок. Заработок приходил также от продажи в кинотеатре напитков и бургеров, которые готовил специально нанятый человек. Проект жил несколько месяцев, но довольно скоро умер по объективным, но не зависящим от предпринимателя причинам. Во-первых, помешали частые непогоды, они срывали показы. Во-вторых, крутить нелицензионное видео долго невозможно.

В том же 2015 году запорожский студент вернулся из десятидневной поездки по Израилю. Там он впервые попробовал кофе с добавками кардамона. По приезду домой он написал в Facebook местному мультипрофильному предпринимателю Виталию Ивахову, который, кроме всего прочего, специализируется на обжарке и продаже кофе под брендом ISLA. Сообщение было такое: "У меня есть кофе из Израиля. Хочу вам его продать. Я знаю, как наладить поставки". На самом деле ничего у Филиппенкова не было, кроме пачки кофе, купленного в израильском маркете. Чистый блеф. "Прикольно. Приезжай", - ответил Ивахов. Уже на месте бизнесмен показал своему юному гостю цех по прожарке зеленого кофе и впечатлил масштабом оборота. Теперь Филиппенкову стало ясно, какой наивной выглядит его идея продать Ивахову прожаренный, упакованный в Израиле кофе. "Тогда он мне сказал: я тебя запомнил и к тебе обращусь", - вспоминает Филиппенков. Так и случилось.

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Идея для реализации в Запорожье, предложенная Иваховым, заключалась в том, чтобы собрать велокофейню и продавать с нее напитки. Такие мобильные кофейни 50-летний предприниматель увидел в США. Ему показалось, что произвести такую машину и продавать с нее кофе по плечу Филиппенкову, которому тогда было 19-лет.

На разработку и сборку велокофейни у Филиппенкова ушло три месяца. Затем ему пришлось освоить профессию бариста и самоорганизоваться. Например, устанавливать свой кофебайк на всевозможных фестивалях, выставках, конгрессах, чтобы поить гостей напитком. Нужно было вести переговоры с организаторами, как это было на книжном форуме Толока. Все затраты на стартап были отбиты за три месяца. В итоге родился малый бизнес. Но Филиппенкову показалось, что на одном велосипеде далеко не уедешь. И тогда он организовал цех по производству таких байков и их продажу. В итоге занялся масштабированием бизнеса, а также продвижением своего ноу-хау через специализированные выставки, соцсети и другие доступные ему ресурсы. В новом деле он получал долю в 50 %.

В кратчайшие сроки Филиппенков наладил новое дело - Coﬀ ee Brew Bike. Велокофейни заколесили по всей Украине - Запорожью, Одессе, Киеву и т. д. Сейчас Филиппенков выполняет заказ для США. Его полностью оборудованная “тачанка” обходится заказчику до $ 2 тыс. Недорого, считает Филиппенков. Кроме того, он видит в своем деле еще одну важную миссию: “Идея в том, чтобы создать бизнес, который может позволить себе каждый. $2 тыс. могут позволить себе многие”.

Популярный в стране шоумен Дмитрий Чекалкин - один из них. “Такой велосипед я купил для своего родственника в Киеве, - рассказывает он. - Он стоит на выходе из универмага Украина. Люди подходят, берут кофе”. Всего Чекалкин купил три кофебайка - так глубоко его проняла запорожская идея.

Еще одним наставником Филиппенкова стал Гарик Корогодский, совладелец ТЦ Dream Town в Киеве. “Он меня проконсультировал по многим вопросам, в том числе как попасть в ТЦ, - рассказывает Филиппенков. - Фишка в том, что никак. Торговые центры забиты кофейнями. Примерно 30 % из них принадлежит владельцам ТЦ”. Корогодский также пояснил новичку, что нужно максимально конкретно формулировать свои предложения: какая нужна квадратура, сколько хотите платить и обращаться напрямую к директорам, а не к менеджерам и администраторам. “Презентовать. Добиваться. Может быть, вы проскочите. Хотя маловероятно”, - цитирует Филиппенков Корогодского.

Алексей Пучков пришел в бизнес примерно тогда, когда Филиппенков родился. Теперь они деловые партнеры в проекте Майстерня пончиков. “Я думаю, талант Леши за месяца четыре сэкономил компании $15-20 тыс., - говорит Пучков. - Поэтому мы и решили дать Алексею другой статус - не наемный работник, а бизнес-партнер”. Сама идея построить сеть по продаже пончиков, которые готовятся на глазах у клиентов, родилась два года назад. Первые инвестиции - около $ 30 тыс. Они уже практически окупились. До полной окупаемости осталось не более полугода. Новый партнер взялся за развитие как собственной сети, так и франчайзинга. Иными словами, похожая история, случившаяся с велокофейней производить продукт, который позволяет расширять бизнес за счет новых предпринимателей. Филиппенков с азартом бросился развивать как франчайзинг, так и собственную сеть компании в торговых центрах страны. В планах компании - масштабировать сеть на всю Украину и выходить на зарубежье - Молдову, Беларусь, Грузию, Польшу.

"В Украине нет дефицита средств, есть дефицит идей, программ и людей, способных их генерировать в легальном поле и качественно реализовывать. Вот почему такие как Филиппенков и есть настоящий золотой запас Украины", - резюмирует Новое время.

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