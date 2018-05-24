Ответственность бизнеса: готова ли Украина перейти на европейские принципы

Корпоративная социальная ответственность - ответственность предприятий за их влияние на общество - в Евросоюзе переходит на новый уровень развития. Она уже не будет являться исключительно желанием бизнеса учитывать интересы всех сторон процесса его деятельности, отвечать за потенциальные риски для сотрудников и окружающей среды, принимать меры, направленные на улучшение экологии и в защиту прав и свобод человека. С этого года КСО станет обязательством бизнеса перед обществом. Пионером в этой сфере стала Франция, где заработал соответствующий закон.

Пока он коснется 100 крупнейших корпораций страны, которые отныне обязаны ежегодно расписывать планы, в которых будет прописана ответственность, и контролировать в соответствии с ними действия головных и дочерних компаний, а также связанных финансовыми отношениями подрядчиков и поставщиков. Нарушителей этой нормы ждет увесистый штраф - до 10 миллионов евро. А если в придачу еще будет нанесен ущерб окружающей среде или будут нарушены права сотрудников, то штраф повысится до 30 миллионов евро.

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Во многих странах ЕС уже заговорили о необходимости следовать примеру Парижа. Не исключено, что Европа перейдет на такое «сотрудничество» с бизнесом в течение 2-4 лет, причем стратегия шагов в этом направлении Еврокомиссией уже разработана.

Предпосылкой для данного нововведения стало одобрение Организацией Объединенных Наций Глобального договора, который является одним из самых значимых ориентиров в области корпоративной социальной ответственности. Мировые лидеры бизнеса присоединились к этой инициативе, таким образом компании объединились с агентствами ООН, трудовыми и общественными организациями в деле поддержки утвержденных в 2011 году универсальных принципов сотрудничества - «защищать, уважать и устранять». По сути это – установление стандартов контроля бизнеса.

Украина, ввиду выбранного курса на евроинтеграцию и с учетом грядущих глобальных изменений в сфере отношений бизнеса и общества, не может оставаться в стороне от мировых тенденций. УНИАН разбирался, готова ли наша страна к таким кардинальным изменениям.

Государство – демотиватор?

Украинский бизнес следует в деле развития КСО мировому опыту, осознавая, что данная практика позволяет компаниям увеличить влияние и снизить риски на территории ведения своей деятельности. Развивается КСО в основном в крупных корпорациях, которые, способствуя становлению общества, стараются обеспечить себя и необходимым количеством сотрудников, и достаточным числом клиентов, и создать себе достойную репутацию. Многие компании вкладывают средства в развитие инфраструктуры, медицинскую и образовательную сферы, чему способствует реализация реформ в Украине и децентрализация.

Между тем, по мнению управляющего партнера юридической компании ILF Татьяны Гавриш, государство в этих вопросах не просто стоит в стороне, оно - демотивирует.

«Если компания захочет профинансировать проект благотворительного фонда или общественной организации, то только часть этой суммы она сможет отнести к своим расходам при налогообложении. Прямых стимулов для развития КСО сейчас в государстве нет, но есть предпосылки для развития культуры этой сферы. Реформа децентрализации изменила формулу распределения налогов, что повлияло на баланс интересов между бизнесом и властью. Теперь у громады есть интерес привлекать бизнес на свою территорию - значительная часть налогов остается на местах. Но громадам нужно изменить способ взаимоотношений с бизнесом: инвестор не должен сомневаться, что его инвестиции в дорогу, школу, медицину – уйдут по целевому назначению и не будут украдены», - отметила эксперт.

Она считает, что лучшей помощью со стороны государства будет - не мешать естественному ходу вещей: «Сейчас, когда в стране нет действенных методов борьбы с коррупцией, любые льготы в налогообложении или другое регулирование вопроса - чреваты злоупотреблениями и только увеличат коррупционные риски».

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По словам Гавриш, компаниям необходимо предоставить выбор - заплатить налоги государству или профинансировать проекты развития общества напрямую. Но это станет реальностью только при снижении до минимума уровня коррупции. При этом Гавриш подчеркивает, что органам местной власти и компаниям нужно активно перенимать зарубежный опыт возможных моделей сотрудничества, понимая - основная выгода для тех, кто внедряет КСО, не в налоговых льготах, а в стабильном и устойчивом развитии громады и бизнеса.

Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская считает, что внедрение в Украине европейской практики развития КСО затруднительно. И тому есть ряд объективных причин.

«Мы от этой практики очень далеки. О корпоративной социальной ответственности много говорилось до кризиса, когда у бизнеса были деньги. Сейчас ситуация другая – самому бы бизнесу выжить. Те компании, которые в Европе активно занимаются проектами КСО, работают на рынке, минимум, полсотни лет, для них эти принципы в порядке вещей. У нас предприятий, которые продвигают корпоративную социальную ответственность, единицы. Украина живет совсем в другой реальности. Чтобы достичь их успехов в развитии КСО, нам потребуется десяток лет, но это обязательно будет. Нашему бизнесу для начала нужно научиться зарабатывать деньги и становиться в этом смысле стабильными, чтобы затем можно было заниматься на полную развитием громад», - подытожила эксперт.

Все выше сказанное – выводы экспертов, но есть и позиция самого украинского бизнеса, который ситуацию видит несколько иначе.

КСО на деле

Руководитель Департамента по связям с общественностью ЧАО «Смарт-Холдинг» Евгений Загорулько подчеркивает, что в Украине реализация стратегии в области корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития для компаний является добровольным шагом, как и публикация соответствующих отчетов по международным стандартам. По его мнению, такая ситуация должна сохраняться и в ближайшем будущем. В Украине государственный контроль неэффективен, и любые обязательства, закрепленные законодательно, приводят к обратному эффекту.

«Главные требования государства к бизнесу должны быть ограничены трудовым и налоговым законодательством. Для нашей страны первый рубеж, который предстоит преодолеть, это создание таких условий, при которых все компании будут в полном объеме перечислять налоги в бюджеты разных уровней, уважать права работников, «в белую» выплачивать заработные платы. Только после этого можно начинать дискуссию о законодательном закреплении обязательств бизнеса реализовывать программы в области КСО и устойчивого развития», - отметил Загорулько, добавив, что главным драйвером в развитии КСО-практик должны стать местные общины.

Между тем, по его мнению, реализация программ КСО должна стать конкурентным преимуществом для каждой компании: «Потребители будут голосовать гривней, инвесторы - своим доверием, компании смогут рассчитывать на лучшие кадры, лояльное отношение NGO и так далее. Развивая территории присутствия своего бизнеса, предприятия решают проблемы аутсорсинга, оттока кадров, инфраструктуры. Общины, в свою очередь, получают лучшие условия для жизни. Это - взаимовыгодный процесс, здесь не должно быть «обязаловки». Только бизнес сообщество в сотрудничестве с общественными организациями смогут в правильном направлении запустить процесс дальнейшего развития практик КСО и устойчивого развития», - сказал Загорулько.

Коммерческий директор DCH Infrastructure & Real Estate Александра Негода акцентирует на том, что сейчас КСО в Украине - не обязанность бизнеса, закрепленная на законодательном уровне, а некая «гражданская позиция». Впрочем, мир стремительно меняется, и в нашей стране стоит ожидать соответствующих изменений.

«По большому счету, КСО начинается с каждого персонально. Важно понимать, что только совместными усилиями можно добиться изменений в обществе, позитивных перемен в жизни людей. Стратегия изоляции сегодня абсолютно невозможна и даже фатальна как для корпоративного сегмента, МСБ, да и собственно для каждого из нас. Те компании, кто оценил преимущества ответственного социального партнерства, сформировали первые строчки рейтинга Fortune 500. И это не совпадение, бизнес и социум – открытая система», - отметила Негода.

По ее словам, позиция команды DCH Infrastructure & Real Estate соответствует простой и лаконичной фразе Махатмы Ганди - «если желаешь, чтобы мир изменился, сам стань этим изменением».

«В сети ТРЦ «Караван» мы последовательно и системно работаем над популяризацией базовых для каждого человека ценностей и благодарны партнерам за поддержку и участие. Наш опыт сотрудничества и партнерства говорит о том, что тренд КСО становится жизненно необходимым, особенно в тех сферах бизнеса, где репутация и люди - самый ценный актив. Экономические преференции для социально ответственных компаний, закрепленные на законодательном уровне, конечно, привлекут значительные ресурсы для решения проблем, но люди реагируют быстрее законов. И сегодня мы это видим по значительному количеству запросов и инициатив от общественных организаций, которые к нам поступают», - подчеркнула Негода.

В «УкрСиббанке» отмечают, что прогресс с развитием КСО в Украине идет, но тема благотворительности бизнеса не выносится на общее обсуждение из-за ряда рисков.

«Если говорить об украинском бизнесе в целом, то наша страна и компании еще очень молоды, но уже существует много интересных благотворительных фондов и программ, реализуемых крупными и средними компаниями, очень часто частными лицами. Не стоит недооценивать благотворительной деятельности украинского бизнеса - у нас большой потенциал. Но в Украине тема благотворительности не выносится на общее обсуждение. Иногда компании не хотят акцентировать внимание на благотворительных проектах, чтобы избежать негативных обсуждений, и чтобы не подпадать под стереотип - что все это лишь для того, чтобы их вспомнили в СМИ. Некоторые компании хотят помочь, но не знают, как это сделать правильно. К тому же, люди боятся, что средства не дойдут до адресата. Чтобы на 100% быть уверенными в том, что помощь получат те, кому она направлена, UKRSIBBANK занимается благотворительностью системно, организованно и прозрачно», - отметили в пресс-службе банка.

В «УкрСиббанке» отметили, что практику корпоративной социальной ответственности в Украине ввели международные компании. Так, у европейцев есть традиция инвестировать в «сommunity» - общество, в котором ты живешь. Банк действует по такому же принципу. Но главное отличие КСО в Украине и в западных странах - это законодательная база: в нашей стране ее фактически нет.

«Главное отличие КСО в Украине и в западных странах - это законодательная база: в Украине ее фактически нет. То есть, компании, придерживающиеся принципов корпоративной социальной ответственности в нашей стране, работают по международным документам, в частности, согласно Глобальному договору ООН. Но, несмотря на отсутствие в Украине государственных льгот, несовершенную законодательную базу, неотработанные механизмы внедрения КСО и контроль затрат на соцпроекты, украинский бизнес-рынок может похвастаться большим количеством социальных проектов. И это свидетельствует о моральной зрелости общества», - подчеркнули в пресс-службе «УкрСиббанка».

Корпоративная социальная ответственность хоть и медленными темпами, но развивается в Украине. Ускорение может придать этому процессу активизация реформ, что подразумевает и модернизацию законодательной базы в соответствии с европейскими принципами. Еще одним спутником развития КСО является стабилизация и рост экономики нашей страны. Чем быстрее Украина всего этого достигнет, тем активнее бизнес проявит себя в деле становления общества. И тогда возможен переход от инициативы корпораций и предприятий вкладывать деньги в громады к законодательным обязательствам.

Нана Черная