Переход на цифру: Украине с индустрией ПО помогут ведущие мировые агентства
Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по поддержке развития индустрии программной продукции на 2018 год.
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Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.
Согласно документу, правительство планирует способствовать разработке программного обеспечения в сфере электронного здравоохранения, образования, повышению киберзащиты, гармонизации международных стандартов в сфере защиты информации и информационной безопасности.
Кроме того, Кабинет министров намерен проанализировать перспективы и направления развития индустрии программной продукции при помощи ведущих мировых агентств.
Как сообщал УНИАН, украинский IT-сектор обеспечивает 3,6% ВВП страны.
В 2018 году правительство создало Фонд поддержки инноваций объемом 50 миллионов гривень, который может быть увеличен до 250 миллионов гривень.