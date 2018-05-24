Переход на цифру: Украине с индустрией ПО помогут ведущие мировые агентства

Кабинет министров намерен проанализировать перспективы и направления развития индустрии программной продукции при помощи ведущих мировых агентств.

Кабинет министров Украины утвердил план мероприятий по поддержке развития индустрии программной продукции на 2018 год.

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Соответствующее распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, правительство планирует способствовать разработке программного обеспечения в сфере электронного здравоохранения, образования, повышению киберзащиты, гармонизации международных стандартов в сфере защиты информации и информационной безопасности.

Кроме того, Кабинет министров намерен проанализировать перспективы и направления развития индустрии программной продукции при помощи ведущих мировых агентств.

Как сообщал УНИАН, украинский IT-сектор обеспечивает 3,6% ВВП страны.

В 2018 году правительство создало Фонд поддержки инноваций объемом 50 миллионов гривень, который может быть увеличен до 250 миллионов гривень.