Баланс недели: новый тоннель в Европу, Антикоррупционный суд на финише и санкции против России

На уходящей неделе был сдан в эксплуатацию один из самых масштабных инфраструктурных проектов за всю историю независимости Украины - Бескидский тоннель, проходящий под Карпатским хребтом и соединяющий нашу страну и Евросоюз. Он имеет две железнодорожные колеи, его протяженность составляет 1765 метров. Тоннель улучшит транспортное сообщение между Львовом и Мукачево, а также ускорит перевозку грузов и пассажиров в Европу.

«Бескидский тоннель, который мы открываем, является самым большим инфраструктурным проектом за последние десятилетия. Разговоры о строительстве велись с 1998 года. Но мы его построили за четыре года. Благодаря усилиям подрядчиков, строителям, сделали это на семь месяцев раньше», - сказал на церемонии открытия тоннеля президент Петр Порошенко.

По словам главы государства, 60% экспортного потока, который перевозится железной дорогой, идет через тоннель. Старый тоннель был в аварийном состоянии и пропускал 40-45 поездов в сутки, в то время как пропускная способность нового составит более 100 поездов. Кроме того, новый тоннель позволит увеличить скорость прохождения поездов с 20-40 километров в час до 60 километров в час.

Увеличение пропускной способности тоннеля очень важно для Украины, ведь после вступления в силу зоны свободной торговли с Евросоюзом в 2014 году, товарооборот между нашей страной и ЕС постоянно растет.

«За последний год мы наблюдаем рост грузооборота с Европейским Союзом. В целом, через старый Бескидский тоннель лишь за последний год перевезено 20 миллионов тонн грузов. В частности, объемы перевозок продукции в страны Евросоюза через сухопутные переходы увеличили наши металлургические, химические и аграрные предприятия. Поэтому развитие железнодорожного сообщения с ЕС является не просто важным, а стратегическим шагом для Украины», - отметил в комментарии УНИАН и.о. главы «Укрзализници» Евгений Кравцов.

По данным «Укрзализныци», на строительство Бескидского тоннеля было потрачено 106 млн евро. Эти средства привлекались в виде кредитов у Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка: 40 млн евро и 55 млн евро, соответственно, а также средства перевозчика.

Еще новый тоннель позволит улучшить пассажирское сообщение с Закарпатьем, что положительно отразится на развитии туризма в Украине. Особенно с учетом того, что наша страна в последнее время проводит много масштабных международных мероприятий, новый способ трансфера сыграет свою положительную роль. К примеру, на уходящей неделе Киев принимает финал Лиги чемпионов УЕФА. Столицу, по подсчетам горадминистрации, посетит более 100 тысяч иностранных туристов, которые в случае успешной организации мероприятия и отдыха, обязательно захотят посетить нашу страну еще раз.

Критические дни для дружбы с МВФ

На уходящей неделе депутаты приступили к рассмотрению законопроекта об Антикоррупционном суде, принятие которого является одним из главных условий Международного валютного фонда для продолжения программы сотрудничества.

Закон об Антикоррупционном суде должен быть принят в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы, чтобы решающее слово в деле назначения судей принималось международными экспертами, с чем не очень согласна украинская власть. Особенно президент Петр Порошенко, который вдруг вспомнил, что это требование противоречит Конституции Украины.

Осознавая, что МВФ не позволит еще раз себя обмануть (как это случилось с отбором судей в Верховный суд), глава государства дал отмашку и Верховная Рада приступила к рассмотрению судьбоносного законопроекта в среду, 23 мая. Но депутаты продвигаются слишком медленно – очень много поправок. Возможно, закон будет принят на следующей пленарной неделе. Но не совсем понятно, удалось ли властям достигнуть концессуса относительно главного требования МВФ, торги за основную правку - о порядке формирования совета международных экспертов - велись всю уходящую неделю.

Кроме создания Антикоррупционного суда, важным для продолжения сотрудничества с МВФ является решение вопроса с ценой на газ для населения и реформирование рынка газа. Определиться со стоимость «голубого» топлива правительство намерено на следующей неделе - до 1 июня. При этом профильное министерство подготовило проект постановления, которое продлевает на два месяца спецобязательства «Нафтогаза» по продаже газа населению по специальной цене, ниже рыночной.

Тем временем, Дмитрий Вовк, дни которого на посту главы Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, уже сочтены, сообщил журналистам сенсационную новость – газ для населения подорожает минимум на 60-70%.

Как бы то ни было, но премьер-министр Владимир Гройсман оказался в тупике. С одной стороны - повышение цен на газ сохранит сотрудничество с МВФ, но зато убьет его рейтинги накануне приближающихся выборов. С другой стороны - не повышение цен может подорвать макрофинансовую стабильность и во время пика выплат по внешним долгам Украина останется в одиночестве, без поддержки ключевых кредиторов. В этой ситуации премьеру придется тщательно взвесить все «за» и «против».

Между тем, власти в приверженности сотрудничеству МВФ клянутся, как это сделал президент во время встречи с крупнейшими инвесторами. Не устает слать сигналы и Нацбанк, по мнению которого, сотрудничество с МВФ крайне важно в связи с осложнением доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала и ростом стоимости долговых привлечений таких стран на фоне подорожания доллара, усиления геополитической напряженности и рисков развертывания торговых войн.

Регулятор назвал ближайшее время решающим в отношениях с МВФ, а проведение структурных реформ в рамках программы сотрудничества с Фондом критически важным для сохранения макрофинансовой стабильности и обеспечения долгосрочного экономического роста нашей страны.

Однако, даже несмотря на огромный объем внешних выплат в 2018-2021 годах в размере 24 млрд долл., Национальный банк не видит угрозы реализации пессимистичного прогноза экономистов относительно дефолта Украины в 2019 году.

«Что касается прогнозов экспертов, речь о дефолте вообще не идет», - сказал глава НБУ Яков Смолий в ходе монетарного брифинга и подчеркнул, что наша страна должна выполнить взятые на себя обязательства перед МВФ.

Инфляция взяла курс на снижение

На уходящей неделе НБУ сообщил, что инфляция, наконец, начала снижаться. Регулятор ожидает в мае существенного падения цен, что отразит как статистические эффекты базы сравнения, так и значительное удешевление продуктов питания. И в дальнейшем, по уверению регулятора, инфляция продолжит постепенно снижаться, что соответствует его прогнозам, обнародованным в отчете за апрель.

«Она составит 8,9% на конец текущего года и вернется в целевой диапазон в середине 2019 года», - напомнили в НБУ апрельские выводы.

Несмотря на оптимистические прогнозы, Центробанк не решился снизить учетную ставку, сохранив ее на уровне 17% годовых. В НБУ подчеркнули, что проведение им жесткой монетарной политики сдерживает фундаментальное инфляционное давление. По оценкам регулятора, наиболее ощутимо влияние монетарной политики проявилось на обменном курсе гривни, способствуя его укреплению с января текущего года.

Государственная служба статистики на уходящей неделе обнародовала данные о промпроизводстве за апрель. Так, темпы роста промышленности ускорились до 3% по сравнению с апрелем 2017 года. Такого результата удалось достичь благодаря росту во всех основных подвидах промышленности, в частности, поставка электроэнергии выросла на 8,6%, добывающая промышленность - на 5,6%, перерабатывающая промышленность - на 0,8%. Министерство экономического развития и торговли ожидает, что в первом полугодии 2018 года в промышленности сохранится рост производства в разрезе всех агрегированных видов промышленной деятельности, благодаря инвестиционному, экспортному и потребительскому спросу. В связи с ростом экономических показателей в течение 10 дней министерство должно подать в правительство уточненные макропрогнозы.

Агрессор под запретом

На уходящей неделе на сайте администрации президента был обнародован обновленный санкционный список персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), которые Украина ввела против России по решению Совета национальной безопасности и обороны. В перечень вошли 1748 физических лиц и 756 юридических лиц, в то время как в прошлом году их было 1228 и 468, соответственно.

Под санкции, в частности, попал экс-собственник группы компаний «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» Сергей Курченко. Ему запрещено выводить капитал его компаний за пределы Украины, осуществлять сделки с ценными бумагами, получать разрешения и лицензии Нацбанка на осуществление инвестиций. Все активы Курченко блокируются на территории Украины.

В санкционный список также попали лица, которые занимают должности так называемых «министров энергетики» ДНР, ЛНР, глава российского газового монополиста «Газпром» Алексей Миллера. Ему запрещено выводить капитал из Украины и въезд в Украину, а также заблокированы его активы на территории нашей страны.

Под действие украинских санкций попали и криптовалютная биржа INDX, программные продукты «Московской биржи ММВБ-РТС», электронная платежная система WebMoney, которая на следующий день после введения санкций заявила о блокировке счетов 4 миллионов украинцев.

В то же время, некоторые компании были выведены из-под санкций. Речь идет, в частности, о лотерейных операторах «М.С.Л.» и «Патриот», которые трижды попадали до этого в указанный список, так как бенефициарами обоих лотерейных операторов были российские резиденты.

Смягчились требования и в отношении украинских «дочек» российских госбанков. НБУ разрешил находящимся под санкциями российским государственным банкам докапитализацию украинских дочерних структур, к которым относятся «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк» и «БМ Банк». Регулятор отметил, что это позволит избежать признания подсанкционных украинских дочерних банков неплатежеспособными из-за недостаточности капитала, ведь такая ситуация может привести к дополнительной нагрузке на Фонд гарантирования вкладов физических лиц и бюджет Украины.

На следующей неделе страну ждут не менее важные экономические события. Прежде всего внимание украинцев будет приковано к Верховной Раде, которая должна принять закон о Антикоррупционном суде. А правительство, наверное, определится с повышением цен на газ для населения.

Ксения Обуховская