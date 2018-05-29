Президент Германии заявил о росте интереса немецкого бизнеса к Украине

По словам Штайнмайера, на сегодняшний день уже более тысячи компаний работают в Украине.

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер заявляет о росте интереса немецкого бизнеса к Украине.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время совместной с президентом Украины Петром Порошенко пресс-конференции в Киеве.

«Значительно возрос интерес немецкой экономики к Украине. Более тысячи немецких фирм активно действуют в Украине, многие другие интересуются Украиной, они интересуются экономическими возможностями, которые существуют в Украине», - сказал Штайнмайер.

Он также напомнил, что в Берлине состоится третий немецко-украинский экономический форум.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля президент Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что Украина и Германия договорились о проведении совместного бизнес-форума, который будет способствовать расширению экономического сотрудничества. «Мы действительно достигли и с канцлером, и министром иностранных дел, во время моей встречи, договоренности о мощной правительственной делегации Германии, которая должна посетить Украину в ближайшее время. Проведение мощного бизнес-форума, который будет способствовать расширению инвестиций», - сообщил глава украинского государства.

Порошенко также отметил рост товарооборота между двумя странами. «Я могу сказать, что и я, и госпожа канцлер довольны темпами роста взаимной торговли - она выросла более чем на 20%», - сказал он.