Кабмин из-за девальвации гривни хочет увеличить стоимость лицензии на 3G-связь до более 3 млрд грн

Кабинет министров Украины намерен увеличить минимальную стоимость лицензии на связь третьего поколения до более 3 млрд грн с ранее предусмотренных условиями тендера 2,4 млрд грн в связи с девальвацией гривни по отношению к доллару.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

«В КМУ есть большое желание увеличить стоимостные требования к каждой полосе (радиочастот - УНИАН) с 2,4 млрд грн (предложенных НКРСИ) до более 3 млрд грн (вводя таким образом понятие "курса" в процесс)», - написал он.

По его словам, условия тендера со стартовой стоимостью за лицензию уже были согласованы Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), и отправлены в Кабмин, однако правительство не вынесло на рассмотрение вопрос утверждения этих условий на заседание 26 ноября.

Шимкив также отметил, что учитывая то, что украинские мобильные операторы получают доход в гривне, требовать от них «индексирования инвестиций», которые будут сделаны при покупке лицензий, является неразумным.

«Сегодня операторы работают на рынке Украины и получают доход в гривне, их доходность падает, потому что экономика падает. Требовать от них индексирования инвестиции - это безумие непрофессионализма», - сообщил замглавы АП.

При этом он добавил, что единственное, что сдерживает объявления тендера на покупку 3G-лицензий - это подписание проекта распоряжения об объявлении тендера премьер-министром.

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Как сообщал УНИАН, в конце июля президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров при участии других органов исполнительной власти до 15 августа принять ряд мер по конверсии РЧР для внедрения в Украине технологии третьего поколения UMTS (3G). Вместе с тем, НКРСИ должна была до 30 октября провести конкурс на получение операторами лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

Поскольку сроки проведения тендера были сорваны, Администрация президента раскритиковала правительство за затягивание с принятием постановления по объявлению конкурса на внедрение 3G.

На заседании 28 октября НКРСИ утвердилаусловия проведения конкурсов на получение лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

Утвержденный регулятором документ предусматривал проведение тендера на право получения лицензий на 15 лет во всех регионах Украины по трем лотам одновременно. Минимальная стоимость лицензии для мобильного оператора должна была составить 2,443 млрд грн. Кроме того, трем победившим операторам необходимо было бы взять на себя расходы, связанные с проведением конверсии, общая стоимость которой составляла 1,6 млрд грн.

В документе также отмечалось, что операторам необходимо также будет в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет - на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.

В свою очередь, в условиях тендера прописывалось, что к участию в торгах могут не допустить мобильных операторов, попавших под действие Закона «О санкциях».

В начале ноября НКРСИ согласовала с министерствами и ведомствами окончательные условия конкурса на покупку лицензий на 3G-связь и отправила их на утверждение в Кабинет министров, однако до сих пор конкурс на получение лицензий для запуска связи третьего поколения не был объявлен.

На сегодняшний день Украина является единственной страной в Европе, не имеющей полноценной связи третьего поколения.