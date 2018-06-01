Гройсман назвал письмо Данилюка послам G7 неприемлемым и необоснованным

Глава правительства отметил, что министр извинился за это письмо и сказал, что это его ошибка.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман назвал письмо министра финансов Александра Данилюка послам "Большой семерки", в котором министр рассказал о конфликте с назначением его заместителя, неприемлемым и необоснованным.

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Об этом премьер сказал в эфире одного из телеканалов.

"Мы с коллегами-министрами после заседания правительства в присутствии Данилюка обсуждали этот вопрос. Все коллеги считают, что такое письмо было абсолютно неприемлемым, а его реакция была неоправданной и эмоциональной", - сказал Гройсман.

Он отметил, что министр извинился за это письмо и сказал, что это его ошибка.

"Тем не менее, это было письмо уже не о Данилюке, который написал в Еврокомиссию, это было письмо, которое подрывает доверие к самой Украине, и является абсолютно необоснованным", - отметил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Данилюк объясняет свое письмо к послам "Большой семерки", в котором он сообщил, что президент Украины Петр Порошенко пытался назначить на пост заместителя министра приближенных к президенту людей, а премьер-министр Владимир Гройсман отказывался согласовывать предложенную министром кандидатуру на этот пост, отсутствием возможностей для нормального диалога.

В письме министр сообщил, что президент Украины Петр Порошенко пытался назначить человека, которого лоббировали народные депутаты Игорь Кононенко и Нина Южанина - сначала это был экс-первый заместитель министра финансов Игорь Уманский, позже - заместитель руководителя секретариата Комитета ВР по налоговой и таможенной политике Светлана Воробей.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман отказывался согласовывать предложенную министром кандидатуру на этот пост.