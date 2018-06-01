Директор компании «Бруклин Киев» Губанков раскритиковал митинг сотрудников порта «Черноморск»

Юрий Губанков, директор компании «Бруклин Киев», крупнейшего стивидора в Одесском морском порту, подверг резкой критике митинг работников порта «Черноморск». Пикет организовал руководитель порта Сергей Сечкин 31 мая под гостиницей «Бристоль» в Одессе, где в то время проходил Ukrainian Ports Forum 2018.

«Ваши лозунги – это ложь, обман, проплаченная акция», - завил Губанков протестующим, имея в виду их плакаты с критикой крупных международных компаний, которые намерены инвестировать в порт «Черноморск».

Он привел пример своей компании «Бруклин Киев», которая начала деятельность в 1992 году со штатом 150 человек. За 26 лет работы она инвестировала $280 миллионов, построила два зерновых терминала, контейнерный терминал и расширила штат до 1000 рабочих.

«Почему здесь сегодня нет ни одного работника «Бруклин Киев» и Одесского порта?» - задал Губанков риторический вопрос протестующим.

Тем портовикам, которые действительно хотят работать, он предложил прийти в «Бруклин Киев» и в Одесский порт, где найдется работа для настоящих специалистов.

В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, выступая перед митингующими, раскритиковал работу ГП «Морской торговый порт Черноморск» и призвал портовиков не бояться прихода иностранных инвесторов.

В пикете принимали участие около трех десятков человек. Они держали плакаты одинакового формата с напечатанными на них лозунгами «Ваши инвестиции = взятки = коррупция», «Ваши реформы – развал отрасли», а также зачеркнутые названия крупных иностранных компаний, потенциальных инвесторов порта.

Напомним: в конце мая администрация порта «Черноморск» под руководством Сергея Сечкина оказывала сопротивление работе крупных иностранных компаний и их клиентов. Для этого применялись разные методы: от незаконного недопуска судов в порт до безосновательного разрыва договоров на обслуживание.

Сергей Сечкин был назначен и.о. директора ГП «Морской торговый порт Черноморск» в сентябре 2017 года. На тот момент прокуратура Одесской области уже вела досудебное расследование относительно ГП «Белгород-Днестровский морской торговый порт», который Сечкин возглавлял ранее. Уголовное производство ведется по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

В 2016 году Сечкин намеревался занять пост директора порта «Октябрьск» (сейчас – «Ольвия»), но столкнулся с сопротивлением трудового коллектива и профсоюза. В своем письме министру инфраструктуры профсоюз предприятия назвал назначение Сечкина «плевком в лицо портовикам».

Сам Сечкин в пикете не участвовал.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 1 июня в ходе визита в Одесскую область освободил от занимаемой должности председателя Татарбунарской райгосадминистрации Александра Кривенко. Поводом послужило умышленное сопротивление чиновника строительству объекта альтернативной энергетики - в частности, затягивание со сдачей в аренду земельного участка.

"Пусть это будет примером для всех, что Украина меняется, отношение к инвесторам меняется", - подчеркнул Президент.