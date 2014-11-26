Украинская IT-компания «Банкомсвязь» разработала мобильный терминал для проверки биометрических паспортов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге во вторник сообщила директор департамента телекоммуникационных и специальных систем компании Наталья Тарасенко.

«Этот мобильный терминал полностью реализован специалистами компании «Банкомсвязь». Он предназначен для автоматического считывания и проверки данных о личности с целью её идентификации. Именно благодаря этому устройству удается автоматизировать и значительно укорить процесс прохождения пограничного контроля», - сказала Тарасенко.

По её словам, в зависимости от требований заказчика функции терминала могут быть расширены или наоборот сужены, что позволит применять устройство в таких сферах, как промышленность, здравоохранение, энергетика, банковские услуги, отельный бизнес и других секторах.

Тарасенко также отметила, что данная разработка является моделью последнего поколения и, в отличие от прошлых версий терминала, оснащена более емкой памятью (4 Гб) и более мощной аккумуляторной батареей (10-12 часов активной работы против 2 часов прошлой мобильной модели). Кроме того, в новой версии устройства была увеличена скорость обработки информации.

«Также терминал получил ряд новых функций: сканирование отпечатка пальца при авторизации пользователя, фотофиксацию, беспроводную сеть WiFi, GPS и GSM модуль», - добавил присутствующий на брифинге руководитель отдела системной интеграциидепартамента телекоммуникационных и специальных систем Владимир Окончук.

Представители компании «Банкомсвязь» также сообщили, что предыдущие модели терминала применялись в основном Государственной пограничной службой Украины. При этом новую модель компания намерена продвигать не только в нашей стране, но и за границей.

«В начале ноября наша компания презентовала возможности данного терминала на международной выставке «Cartes 2014» в Париже. Эта выставка была для нас успешной… Сейчас мы уже получаем «живые» запросы, которые находятся в обработке нашего коммерческого и технического отделов. Я уверена, что эти запросы перерастут в подписанные договора и выведут нашу компанию на новые международные рынки», - подчеркнула Тарасенко.

Как сообщал УНИАН, в октябре текущего года премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил, что до конца января 2015 года в стране должна заработать система выдачи биометрических паспортов. Согласно постановлению правительства, 17 ноября Кабмин выделил Государственной миграционной службе 150 млн грн на приобретение рабочих станций для оформления и выдачи заграничных биометрических паспортов.

Справка УНИАН. Компания «Банкомсвязь» была основана в 1993 году и занимается разработкой, проектированием, строительством и обслуживанием информационных систем для корпоративных клиентов, украинских госпредприятий и ведомств.

Основными направлениями работы компании являются системная интеграция, дистрибуция компьютерного и телекоммуникационного оборудования и материалов и беспроводная передача данных.