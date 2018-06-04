Гройсман назвал условие успешной борьбы с коррупцией в Украине

Премьер заявил, что без создания антикоррупционного суда борьба с коррупцией не будет успешной.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что без создания антикоррупционного суда борьба с коррупцией не будет успешной.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместном брифинге с председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

"Я думаю, что все знают о том, насколько важен сегодня в обществе вопрос справедливости и вопрос эффективной, реальной борьбы с коррупцией. Глубоко убежден, что без создания такого суда эта борьба не будет успешной", - сказал Гройсман.

По его словам, без принятия соответствующего закона будет подорвано доверие как внутри общества, так и "международный авторитет будет значительно поврежден".

Как сообщал УНИАН, 1 марта 2018 года Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона "О Высшем антикоррупционном суде" (№7440), внесенный президентом Петром Порошенко.

23 мая парламент начал рассмотрение во втором чтении законопроекта, к которому было подано 1927 поправок. По состоянию на 24 мая Рада рассмотрела более половины из них.

Одним из важнейших несогласованных моментов в законопроекте является норма о полномочиях Общественного совета международных экспертов в вопросе избрания судей этого суда.

Ключевой претензией международных партнеров и общественных организаций к законопроекту является ограничение роли международных экспертов в рекомендательной функции в процессе отбора и назначения судей. По мнению международных партнеров, включая Международный валютный фонд, полноценная роль международных экспертов в назначении судей является залогом независимости этого суда и его способности эффективно выполнять свои функции.

Создание антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии является одним из условий продолжения сотрудничества Украины и МВФ, необходимых для погашения страной внешних долгов в ближайшие годы.

По мнению эксперта Atlantic Council экономиста Андерса Аслунда, прекращение сотрудничества Украины и МВФ приведет к значительной девальвации гривны.

Ггойсман сегодня, 4 июня, заявил, что сложит полномочия в случае несоздания антикоррупционного суда.

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий прогнозирует принятие парламентом решения по президентскому законопроекту о Высшем антикоррупционном суде в четверг, 7 июня.