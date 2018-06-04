Путин подписал закон о контрсанкциях против США и их союзников

Согласно документу, правительство РФ может вводить меры противодействия санкциям Вашингтона, но эти меры не должны касаться на жизненно необходимых товаров, если их аналогов нет в России или других странах

Президент России Владимир Путин подписал закон «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств». Читайте такжеРоссийский бизнес выступил против «защиты себя» от санкций США Документ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает РБК. В Госдуме документ был принят 22 мая, Совет Федерации одобрил его через неделю. Закон дает правительству РФ право по решению президента страны вводить различные меры противодействия санкциям США против России, но при этом ограничения не должны распространяться на жизненно необходимые товары, аналоги которых не выпускают в России или в других странах. Такие решения также могут быть приняты главой государства РФ на основании предложений Совбеза России.

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