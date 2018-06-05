В Швейцарии заморозили сотни миллионов евро на счетах попавшего под санкции США олигарха Вексельберга - СМИ

Кроме того, деньги олигарха мог заблокировать и кипрский Bank of Cyprus, в котором Вексельберг владеет долей в 9,27%.

В Швейцарии банки из-за опасения попасть под санкции США заблокировали около миллиарда франков (865 миллионов евро) на личных счетах российского олигарха Виктора Вексельберга.

Об этом изданию Forbes сообщил источник в группе "Ренова", а ранее о блокировке счетов Вексельберга написал швейцарский еженедельник Schweiz am Wochenende (копия материала на сайте Watson).

По данным издания, на личных счетах Вексельберга были заморожены два миллиарда франков (1,7 миллиарда евро).

По информации Forbes, среди швейцарских банков, которые заблокировали средства Вексельберга - UBS, Credit Suisse и Julius Baer.

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Кроме того, деньги олигарха мог заблокировать и кипрский Bank of Cyprus, в котором Вексельберг владеет долей в 9,27%. Об этом Forbes рассказал сотрудник одной из компаний, работающих с Bank of Cyprus. Подтвердить эту информацию в "Ренове" изданию не удалось.

По данным Schweiz am Wochenende, юристы Вексельберга готовятся подать иски против швейцарских банков и их сотрудников, принявших решения о заморозке счетов. Издание отмечает, что представители бизнесмена не видят для этого оснований, поскольку счета были открыты в соответствии со швейцарскими законами, а активы на них номинированы в франках, а не в долларах.

Блокировка коснулась не только личных счетов Вексельберга. Издание Schweiz am Wochenende утверждает, что в течение нескольких дней ряд банков, включая UBS и Credit Suisse, отказывали российскому миллиардеру в доступе к крупным пакетам акций в швейцарских промышленных компаниях Sulzer, OC Oerlikon и Schmolz + Bickenbach.

Ранее УНИАН сообщал, что власти РФ оказали поддержку бизнес-структурам Виктора Вексельберга, которые попали под новые санкции США.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высших должностных лиц.

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, председатель совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Российские машины», группа компаний "Ренова" и российская алюминиевая компания "Русал".

Введение новых санкций США против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, спровоцировало резкое падение рубля и стоимости акций этих компаний.

В частности, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), только 9 апреля российские олигархи потеряли более 15 млрд долл.