Глава Starbucks покидает свой пост через 40 лет работы в компании

В разговоре с журналистом телеканала CNBC Шульц рассказал о намерении продолжить карьеру в политике.

Председатель совета директоров Starbucks Говард Шульц сообщил о решении покинуть свой пост спустя почти 40 лет работы в компании.

Об этом сообщается на сайте корпорации, передает РБК.

«Starbucks Corporation сегодня объявила, что Говард Шульц покидает пост председателя совета директоров и члена совета директоров», - говорится в сообщении.

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64-летний Шульц официально оставит свою должность 26 июня. Его сменит Майрон Ульман, ранее работавший генеральным директором Starbucks.

В разговоре с журналистом телеканала CNBC Шульц рассказал о намерении продолжить карьеру в политике. Однако он пока не стал раскрывать детали своих планов. Как отмечает телеканал, ранее в СМИ появлялась информация о том, что глава Starbucks готов принять участие в президентской гонке в 2020 году.

Шульц начал работать в Starbucks 1981 году. За почти 40-летнюю карьеру в компании он дважды занимал пост генерального директора. В 2017 году он покинул эту должность, но сохранил за собой пост председателя совета директоров. В настоящее время Starbucks насчитывает более 20 тыс. торговых точек по всему миру.