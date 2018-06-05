Рокировка среди олигархов: в России появился новый богатейший бизнесмен

Владимир Лисин, который начал свою работу в Сибири в 1970-х годах, стал самым богатым человеком в России.

Металлургический магнат обошел за капиталом Алексея Мордашова, когда акции его "Новолипецкого металлургического завода" поднялись на 3,5%, увеличив свой доход до 20,19 миллиарда долларов.

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Об этом сообщает ТСН.uа со ссылкой на рейтинг 500 богатейших людей мира Bloomberg Billionaires Index.

Отмечается, что 62-летний Лисин также контролирует крупнейший российский оператор грузового железнодорожного транспорта и интересы в судоходстве, судостроении и туристическом круизном обслуживании. Он является главным акционером "Новолипецкой стали".

При этом Алексей Мордашов, председатель металлургического завода "Северсталь", владеет 20,18 миллиарда долларов.

Лисин окончил Сибирский металлургический институт в 1979 году и работал на металлургических заводах. После распада Советского Союза он переехал в Москву в 1992 году и начал экспортировать металлы. В течение пяти лет, пользуясь торговыми преференциями, он приобрел контрольный пакет акций НЛМК через вторичный рынок и стал его председателем.

52-летний Мордашов был богатейшим человеком России в течение 267 дней, после того как обошел Владимира Потанина.

Отметим, что Лисин - фигурант санкционного списка США. Его фамилию внесли в список из-за приближенности к режиму Владимира Путина.