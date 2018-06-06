Акционеры Tesla отказались сместить Илона Маска с должности руководителя компании

Илон Маск заверил инвесторов, что ожидает прибыли уже в третьем и четвертом кварталах текущего года.

Акционеры компании Tesla переизбрали трех директоров и проголосовали против предложения сместить Илона Маска с должности руководителя компании.

Такое решение было принято на ежегодном собрании акционеров Tesla в Маунтин Вью, Калифорния, передает Голос Америки.

"Это были самые мучительные, адские несколько месяцев в моей жизни, но, я думаю, мы близки к цели", - сказал Маск.

Маск заявил, что поставленная ранее цель собирать к концу июня 5 тысяч автомобилей Model 3 в неделю "вполне вероятна". По его словам, сейчас сборочные мощности компании уже приблизились к еженедельной цифре в три с половиной тысячи.

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"Мы в Tesla собираем наши автомобили с любовью. Во многих других компаниях они создаются без души, отделами маркетинга или финансов. Мы не идеальны, но мы вкладываем в это дело свое сердце, и нам не все равно", - сказал он.

Глава компании заверил инвесторов, что ожидает прибыли уже в третьем и четвертом кварталах текущего года. Он также пообещал, что очень скоро будет объявлено о строительстве завода Tesla в Шанхае, о котором сейчас ведутся переговоры с китайским правительством.

Tesla столкнулась с трудностями в обеспечении заявленных объемов производства Model 3, жизненно важной для долгосрочной прибыльности предприятия. Маск, постоянно уверяющий инвесторов, что компании не потребуется привлекать дополнительные средства в текущем году, также попал под огонь критики из-за своего поведения в прошлом месяце на конференции, посвященной финансовой отчетности Tesla, где он не смог сохранить самообладания и резко оборвал двух аналитиков, попросивших рассказать о трудностях с финансированием компании и проблемах с массовым выпуском Model 3. В результате акции Tesla упали почти на 7 процентов, стоив компании двух миллиардов долларов рыночной стоимости.