Эксперт обвиняет Кабмин в намеренном затягивании внедрения 3G-связи в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение на брифинге в среду выразила глава Интернет ассоциации Украины Татьяна Попова.

«Своими действиями персонально Яценюк блокирует подписания тендерных условий на проведение конкурса (на продажу 3G-лицензии - УНИАН), которые на данный момент уже готовы, согласованы всеми государственными органами и находятся в Кабинете министров. На своих заседаниях правительство постоянно придумывает что-то новое и не подписывает документы», - сказала она.

Присутствующий на брифинге старший партнер венчурного фонда Hybrid Capital Илья Кенигштейн предположил, что блокировка запуска 3G в Украине может быть результатом «коррупционной схемы».

«За этим, бесспорно, стоит коррупционная схема, которая берет свое начало еще из «домайдановских» времен и продолжает работать», - сказал он.

При этом Попова добавила, что затягивание выдачи лицензий «играет на руку» только одной компании.

Читайте такжеЗаместитель главы АП рассчитывает на запуск 3G в Украине в феврале 2015 года«Есть большая олигархическая структура, которая лоббирует свои интересы, прежде всего, финансовые. Мы понимаем, что стоимость «Тримоба» (дочерней компании «Укртелекома» Рината Ахметова - УНИАН) будет стремиться к нулю, когда будет выдано три лицензии», - добавила Попова.

По ее словам, на данный момент затягивания процесса выдачи лицензий на связь третьего поколения в первую очередь негативно сказывается на гражданах Украины.

«От этого, прежде всего, страдает украинский народ, потому что мы недополучили в бюджет 7,5 млрд грн - это минимальная сумма, которая должна была поступить от продажи трех лицензий. Мы также оценивали рынок труда - порядка 10 тысяч новых рабочих мест было бы задействовано при развитии 3G-сетей», - отметила Попова.

Эксперт рынка телекоммуникаций Елена Минич подчеркнула, что если Кабмин все же повысит базовую стоимость 3G-лицензий, то процесс затянется еще на больший срок, поскольку новые условия тендера необходимо будет повторно согласовать в профильных министерствах и ведомствах. При этом она не исключает, что, в случае повышения минимальной цены за лицензию, украинские мобильные операторы могут отказаться от участия в конкурсе.

Читайте такжеКабмин из-за девальвации гривни хочет увеличить стоимость лицензии на 3G-связь до более 3 млрд грн«В случае индексации стоимости лицензии процесс затянется еще больше. Придется делать повторный круг согласований уже с новым Кабинетом министров. Во-вторых, операторы выйдут также на свой круг согласования бизнес-планов с инвесторами. Вероятность того, что операторы откажутся от конкурса, очень большая», - сказала Минич.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив сообщил, что Кабмин намерен увеличить минимальную стоимость лицензии на связь третьего поколения до более 3 млрд грн с ранее предусмотренных условиями тендера 2,4 млрд грн в связи с девальвацией гривны относительно доллара. При этом он отметил, что в связи с тем, что операторы получают доход в гривне, требовать от них «индексирования инвестиции - это безумие непрофессионализма».

Ранее Администрация президента не раз критиковала правительство за затягивание с принятием постановления с объявления конкурса на внедрение 3G, поскольку сроки проведения тендера, предусмотренные указом президента Украины, были сорваны.

На сегодня Украина является единственной страной в Европе, которая не имеет полноценной связи третьего поколения.