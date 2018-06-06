Известный IT-бизнесмен Кардаков выплатил долги и запускает новый бизнес

Среди новых компаний Кардакова - первый в стране оператор услуг по киберзащите Security Operation Center.

Известный IT-бизнесмен, основатель Инком и Датагруп, Александр Кардаков выплатил долги и запускает новый бизнес.

Об этом сообщила LIGA.net.

Напомним, кредитная задолженность его компаний перед банками начала формироваться в докризисный период 2008 года от инвестиционных проектов 2007-2008 годов и личных поручительств в других проектах.

По информации СМИ, общая сумма исков крупнейших кредиторов компаний Кардакова - UniCredit, "Проинвестбанк" и "ВТБ" - достигла 700 милолионов гривень. Полное погашение всех долгов предприниматель завершил в ноябре 2017 года.

Погашение кредитов не мешало Александру Кардакова создавать и развивать бизнесы, в частности в сфере облачных технологий и кибербезопасности. По его словам, заняться направлением security его побудила уязвимость украинского бизнеса и госсектора перед кибератаками. Например, нашумевший вирус Petya поразил до 80% компаний и организаций. На три дня деятельность трети экономики была параллизована. "Одни сутки простоя бизнеса Украины - это 0,4% ВВП. Или около 10 миллиардов гривень", - сказал бизнесмен.

Среди новых компаний Кардакова - первый в стране оператор услуг по киберзащите Security Operation Center. Юридически уже создана компания "Октава Киберзахист". Оператор ориентирован на средний бизнес, которому невыгодно создавать и содержать подразделение по информационной безопасности. А также на крупные компании, которым невыгодно содержать круглосуточную дежурную смену инженеров кибербезопасности: "Персональные автомобили никто не отменял, но большинство людей пользуются такси. Так вот, наша услуга - это такси для тех организаций, у которых нет экономической целесообразности создавать свой отдел кибербезопасности".

В планах Александра Кардакова занять нишу аутсорсинга в сфере кибербезопасности. По его оценкам, емкость рынка услуг киберзащиты в Украине уже можно оценить в сотни миллионов гривен. В ближайшие годы она достигнет миллиардов. "На рынке есть место для 2-3 компаний, профессионально занимающихся киберзащитой. Может, кто-то придет из-за рубежа", - подчеркивает Кардаков. В перспективе штат новосозданной компании может увеличиться с начальных 25 до 50 человек, а сам оператор — масштабироваться за пределы Украины. Сумму инвестиций Кардаков не сообщает но по оценкам экспертов такой проект, включающий построение SOC, может стоить от 1,5 до 5 миллионов долларов.