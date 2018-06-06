Гран-при МКФ "Молодость" в $10 тысяч обеспечил оператор государственных лотерей "М.С.Л."

В этом году одним из главных спонсоров МКФ "Молодость" стал оператор государственных лотерей "М.С.Л."

Об этом сообщает Еспресо.TV

Компания поддерживает кинофестиваль с 2000 года. По словам организаторов, сотрудничество дает положительные результаты, ведь наконец-то в Украине стала заметна мировая тенденция по сотрудничеству лотерей и кино.

"Мы стали цивилизованной страной, поэтому не надо ничего придумывать нового, а следовать тому, что есть. В Британии, Новой Зеландии 80% кинопроизводства финансируемых лотереей. И мы очень благодарны компании "М.С.Л." за то, что они поддерживают кинофестиваль "Молодость" много лет", - рассказал директор МКФ "Молодость" Андрей Халпахчи.

В бюджете кинофестиваля только в последние годы появились серьезные суммы на развитие кинематографа, поэтому спонсорская помощь - это то, что делает реальным проведение "Молодости" на высоком уровне.

"Мы прекрасно понимаем, что одна из важных философских составляющих лотерей - это поддержка социально важных направлений. И киноискусство - это один из основных социальных направлений, на который, обычно, не находится достаточно финансов в бюджете", - говорит директор по маркетингу компании "М.С.Л." Павел Вайсеро.

Победитель нынешнего гран-при Андриус Блажевичюс признается: даже не надеялся, что получит главную награду - Скифского оленя. А о чеке в $10 тыс. от спонсора приза "Лото-Забава" вообще не мечтал.

"Очень хорошие фильмы сегодня были на фестивале, и когда между таких фильмов твой фильм получает главный приз - это невероятно", - сказал Блажевичюс.

Андриус Блажевичюс отметил, что такие страны как Литва или Украина, нуждаются в поддержке лотерейных компаний. "М.С.Л." начали замечательную традицию - финансово поддерживать режиссеров. Гости 7-дневного кинофестиваля отмечают, что уровень современного кино вырос: новые идеи, способы передачи, креативность. Особенно примечательным стало то, что в Украине к созданию короткометражек приобщают любителей. Например, в рамках конкурса Shoot&Play учредили отдельную номинацию.

"Мы выбрали интересную тему, которая называется "Молодость - беспроигрышная лотерея". Это попытка соединить философию Молодости и раскрыть в то же время тему важности лотерей", - говорит Павел Вайсеро.

Награду в этой номинации получила Анастасия Хоменко. Она сняла 1-минутный ролик на тему социальной важности лотерей под названием "Твой выбор принесет пользу". Девушка говорит, что работала в паре с другом, но не надеялась, что их работа на социальную тематику принесет награду в $1 тыс.

"Я совершенно не думала, что лотереи делают какую-то социальную помощь. И я очень удивилась когда зашла на сайт "М.С.Л." и увидела то количество социальных проектов, которые они поддерживают. Раньше я вообще не думала, что лотерея может участвовать в таких проектах", - говорит победительница Shoot&Play.