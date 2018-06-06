Facebook перекроет Huawei доступ к данным пользователей - СМИ

Кроме Huawei Facebook предоставляет данные пользователей еще трем китайским компаниями - Lenovo, Oppo и TCL. Соглашения c ними пока остаются в силе.

Социальная сеть Facebook намерена разорвать соглашение с китайской компанией Huawei о доступе к персональным данным пользователей.

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Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The New York Times.

Отмечается, что это соглашение было подписано в 2010 году. Причиной его прекращения послужило то, что компания попала в список угроз национальной безопасности США. В Белом доме считают, что Huawei якобы тесно сотрудничает с китайским правительством.

Кроме Huawei Facebook предоставляет данные пользователей еще трем китайским компаниями - Lenovo, Oppo и TCL. Соглашения c ними пока остаются в силе.

Ранее сообщалось, что соцсеть Facebook в течение 10 лет передавала личные данные пользователей минимум 60 производителям смартфонов, среди которых Apple, Samsung и Microsoft.