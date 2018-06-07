Польше трудно без дешевой рабочей силы - СМИ

У многих украинцев есть проблемы с въездом в Польшу.

В этом сезоне в Польше может испортиться до 40% урожая клубники, потому что ее некому собирать. Немало украинцев-заробитчан имеют проблемы с въездом в Польшу.

Под угрозой также урожаи вишни и малины. Об этом сообщил президент Национальной ассоциации производителей овощей и фруктов Анджей Гайовничек, передает "Польское радио".

"Работники из Украины очень долго ждут визы, а на основе биометрических паспортов их не впускают в Польшу, поскольку, в оценке Таможенной службы, на основе этих паспортов могут въезжать только туристы. Однако, согласно закону, владельцы этих паспортов также, в течение трех месяцев, могут работать. Польской экономике это очень помогло бы", - говорит Гайовничек.

Фермеры обращаются к таможенным службам с призывом либеральнее относиться к работникам из Украины. Они ожидают, что правительство изменит правила.