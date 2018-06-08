Зона свободной торговли с Израилем под угрозой - депутат

Причиной возможного срыва соглашения нардеп Михаил Головко называет невыполнение Украиной своих обязательств перед израильскими инвесторами вокруг ситуации с отелем "Козацький".

Невыполнение Министерством обороны Украины и госпредприятием отель "Козацький" решения Стокгольмского арбитража от 30 сентября 2011 года может стать камнем преткновения в переговорах о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем.

Данное решение решение Стокгольмского арбитража было утверждено судами Украины во исполнение закона Украины про международные суды. Об этом OBOZREVATEL сообщил внефракционный народный депутат Михаил Головко.

"Я не исключаю, что ситуация с отелем "Козацький", может стать камнем преткновения. Торговые отношения в зоне свободной торговли между Израилем и Украиной очень выгодны. Потому что наша продукция может попадать на их рынки. Израиль имеет большую покупательскую способность. Например, нам не выгодна с Китаем зона свободной торговли, потому что их товары наши рынки засыпят. А вот с Израилем этот шаг - правильный", - отметил Головко.

"К сожалению, на сегодня руководство страны имеет нехороший имидж", - подытожил нардеп.

И по непонятным причинам блокирует передачу госпредприятия профильному министерству - министерству экономики и торговли.

Отметим, что Михаил Головко является одним из авторов обращения к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с призывом сменить орган управления отелем - с Министерства обороны на Министерство экономического развития и торговли.

Как сообщается, 17-19 июня в Тель-Авиве состоится заседание специальной межправительcтвенной торговой комиссии по вопросам зоны свободной торговли, инвестклимата и углубления торговых отношений между Украиной и Израилем, где, вероятно, будет поднят вопрос о невыполнении Украиной своих обязательств перед израильскими инвесторами вокруг ситуации с отелем "Козацький".

Как писал OBOZREVATEL, Стокгольмский арбитраж обязал еще в 2011 году Министерство обороны Украины и госпредприятия "Готель Козацький" выполнить условия договора с израильским инвестором. Однако ведомство не спешит выполнять это решение.