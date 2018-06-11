Япония выразила протест России из-за прокладки оптоволокна на Курилы

Японская сторона заявила, что решение проложить оптоволокно «не соответствует позиции Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление».

В правительстве Японии опечалены тем, что Россия прокладывает оптоволоконную линию до Южных Курил.

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Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Ёсихидэ Суга во время пресс-конференции, запись которой размещена на сайте правительства стран, передает РБК.

«Российское правительство оккупировало северные территории без каких-либо легальных оснований. И они начали этот проект. Это очень печально. И через дипломатические каналы мы разъясним нашу позицию российскому правительству. И вопрос о северных территориях остается открытым, и его разрешение — важно. И мы решим этот вопрос с помощью переговоров с российским правительством», — сказал Суга.

В воскресенье, 10 июня, Министерство иностранных дел Японии выразило протест в связи с началом строительства оптоволоконной линии до Южных Курил. По данным газеты Sankei, Москва уведомила Токио об этом проекте 5 июня. Японская сторона заявила, что решение проложить оптоволокно «не соответствует позиции Японии по вопросу о северных территориях и вызывает сожаление».

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский на встрече с президентом России Владимиром Путиным в январе говорил, что прокладку подводного кабеля на Курильские острова планируют начать в мае-июне 2018 года, а в эксплуатацию ее рассчитывают ввести в 2019 году. Сообщалось, что стоимость проекта составляет около 3,3 млрд руб., при этом 2,7 млрд руб. были выделены из федерального бюджета.

Четыре южных острова Курил перешли в состав СССР после Второй мировой войны. В Токио считают, что острова являются северной территорией Японии.