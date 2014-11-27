Укрпочта прекратила работу на захваченных боевиками территориях

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«С 27 ноября государственное предприятие «Укрпочта» останавливает прием и доставку почтовых отправлений на территориях Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются украинскими властями», - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, «Укрпочта» приняла такое решение во исполнение распоряжения указа президента Украины относительно стабилизации социально-экономической ситуации на востоке страны.

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В компании также отмечают, что в случае необходимости отправки почты потребителям, которые проживают на неподконтрольных украинским властям территориях, клиенты могут отправлять почту в ближайшие отделения, функционирующие на подконтрольных Украине территориях в формате «до востребования».

«В связи с активным ведением боевых действий не осуществляется прием почтовых отправлений в город Авдеевка, населенные пункты Тельмановского и Ясиноватского районов Донецкой области во избежание риска угрозы жизни и здоровью работников почтовой связи. Частично обеспечивается предоставление услуг почтовой связи в города Дебальцево Донецкой области и Попасная Луганской области», - сказано в сообщении.

Полный перечень населенных пунктов можно узнать на сайте «Укрпочты».

Ранее УНИАН сообщал, что "Укрпочта" не будет принимать денежных переводов в зону АТО.

Справка УНИАН. УГППС «Укрпочта» входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины и является национальным оператором почтовой связи в стране. «Укрпочта» предоставляет более 50 видов услуг в 14 тыс. отделениях по всей Украине. Штат компании насчитывает более 98 тысяч сотрудников.

«Укрпочта» ежегодно распространяет около 10 тыс. наименований периодических изданий (более 1 млрд экземпляров) по подписке и в розницу.