Вторая «Неделя швейцарского кино» представляет программу

14 июня в кинотеатре «Киев» начинается второй фестиваль «Неделя швейцарского кино», который собрал в своей программе актуальные картины последних лет, отобранные на европейских фестивалях.

«Неделю швейцарского кино» открывает хулиганская комедия «Стрикер». Стрикеры – это отчаянные, которые выбегают обнаженными во время массовых мероприятий – например, на футбольных матчах. Главный герой ленты – учитель физкультуры, который планирует избавиться от финансовых проблем, занявшись тренировкой стрикеров. На фестивале комедий в Лос-Анджелесе лента получила премию за лучший фильм на иностранном языке и режиссуру. Гостям «Недели швейцарского кино» фильм представят режиссер и продюсер Питер и Дэвид Луизи.

Также в программе зрителей ждет феминистская драма «Божественный порядок» режиссерки Петры Фольпе. Как известно, до 1971 года Швейцария оставалась последней западной республикой, где женщины не имели права голоса – фильм расскажет о борьбе простых женщин против дискриминации. «Божественный порядок» получил четыре премии фестиваля в Трайбеке и три национальных премии Swiss Film Prize.

Итало-швейцарская мелодрама «7 дней» Рикардо Колла посвящена паре, которая знакомится во время приготовления свадьбы друзей. Съемки прошли на Сицилии, где происходят основные события.

«Дневник моего разума» – психологическая драма о подростке, который перед убийством своих родителей записывает свой план в дневник и передает его своей преподавательнице литературы. В главной роли – звезда французского кино, лауреатка премии «Сезар» Фанни Ардан.

Мелодрама «Вокруг Луизы» совместного производства Швейцарии и Бельгии расскажет о певице, которая переосмысливает свою жизнь после встречи с отцом, с которым она не виделась много лет.

По окончании фестиваля активисты и руководители киноклубов смогут провести показы швейцарского кино в своем городе в рамках проекта «Артхаус Клуб», для этого нужно будет подать заявку на сайте club.arthousetraffic.com.

«Неделя швейцарского кино», организованная Посольством Швейцарии в Украине, пройдет в столичном кинотеатре «Киев» с 14 по 18 июня.