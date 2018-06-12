Инфляция в Венесуэле превысила 24 600%
15:04, 12 июня 2018Разное
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Только в мае инфляция в стране составила 110%. Порог гиперинфляции, когда валюта обесценивается за месяц на 50%, Венесуэла переступила в конце прошлого года.
Иллюстрация REUTERS
Инфляция в Венесуэле в мае в годовом исчислении составила 24 600%.
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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Национальной ассамблеи.
Отмечается, что центральный банк Венесуэлы не публикует данные по инфляции уже на протяжении двух лет.
Только в мае инфляция в стране составила 110%. Порог гиперинфляции, когда валюта обесценивается за месяц на 50%, Венесуэла переступила в конце прошлого года.
Агентство отмечает, что венесуэльский боливар только за прошлый год потерял 98% стоимости по отношению к доллару США.
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