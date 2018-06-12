Минэкономразвития посчитало, сколько у предпринимателей в Украине кассовых аппаратов
В Украине 107,6 тысячи предпринимателей используют 280,5 тысячи регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).
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Об этом сообщается на странице Министерства экономического развития и торговли в Twitter.
"Отличные новости: скоро регистрировать и перерегистрировать РРО на всех этапах можно будет онлайн", - подчеркнули в министерстве.
Как сообщал УНИАН, в конце 2017 года Кабинет министров Украины повысил порог годового объема расчетных операций по продаже товаров и услуг, которые можно проводить без применения кассового аппарата, с 200 тысяч гривень до 500 тысяч гривень.
С 1 июля 2015 года требование по обязательному применению РРО распространяется на плательщиков единого налога третьей группы, а с 1 января 2016 года указанное требование распространяется также на предпринимателей - плательщиков единого налога второй группы.
С 8 мая 2017 года пользоваться кассовыми аппаратами обязаны все продавцы бытовой техники, компьютеров, смартфонов и другой электроники, независимо от их оборота или типа предприятия.
107,6 тис. підприємців в Україні використовують 280,5 тис. РРО, тобто касових апаратів. Чудові новини: незабаром реєструвати/перереєструвати РРО на всіх етапах можна буде онлайн! @brdo_ukraine@nefyodov@MinFin_Ukrainepic.twitter.com/qrC2jccK1q— Мінекономрозвитку (@mineconomdev) June 12, 2018