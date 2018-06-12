Масштаб миграции из Украины требует переписи населения - НБУ

По данным Госпогранслужбы, в 2008 - 2017 годах за пределы Украины выехали 3,7 миллиона украинцев, значительная часть из которых не планирует возвращаться.

Масштаб миграционных процессов из Украины свидетельствует о необходимости проведения второй Всеукраинской переписи населения, планируемой в 2012 году и трижды отложенной на 2013, 2016 и 2020 год.

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Об этом говорится в отчете Национального банка Украины о финансовой стабильности.

Нацбанк отметил, что точный учет трудовых мигрантов невозможен, при этом, по данным Государственной пограничной службы, в 2008 - 2017 годах за пределы Украины выехали и не вернулись 3,7 миллиона украинцев, значительная часть из которых не планирует возвращаться.

По оценкам НБУ, частные денежные переводы из-за границы - важный источник поступления валюты в Украину, которые обеспечивают устойчивость внутреннего валютного рынка, поддерживают потребление и сбережения.

"Однако в долгосрочном периоде массовая трудовая миграция создает высокие риски. Она приводит к снижению потенциального ВВП и избыточному давлению на государственные финансы, поскольку трудовые мигранты редко платят налоги и социальные взносы", - отмечается в отчете.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк повысил оценку объема частных денежных переводов в Украину в 2017 году на 2 миллиарда долларов - до 9,3 миллиарда долларов, или 8,4% ВВП, в связи с совершенствованием методики расчета.

Согласно обновленным данным, рост объема частных денежных переводов в Украину в 2017 году по сравнению с 2016 годом составил 1,8 миллиарда долларов, или 24%.