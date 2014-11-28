ВТО приняла первое в своей истории глобальное соглашение об упрощении торговли

Впервые за 19-летнюю историю Всемирной торговой организации (ВТО) 160 ее стран-участниц заключили глобальное соглашение. Документ, принятый в четверг, 27 ноября, на заседании генерального совета ВТО в Женеве, вводит стандарты для таможенного контроля и пограничных формальностей, передает «Немецкая волна» со ссылкой на агентство Reuters.

Тем самым открыт путь для ратификации пакета соглашений об упрощении процедур торговли, принятых на Балийской конференции в 2013 году и позднее заблокированных Индией.

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Благодаря соглашению, объем мировой торговли, по оценке Международной торговой палаты (ICC), в ближайшие годы увеличится примерно на один триллион долларов, будет создано более 20 миллионов новых рабочих мест.

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Европейский Союз и США приветствовали достижение договоренности. По словам комиссара ЕС по торговле Сесилии Мальмстрём, ВТО, приняв соглашение, подтвердила свою ведущую роль в международной торговой политике.