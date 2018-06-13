Госаудитслужба проверит АМКУ по поручению Кабмина

Причиной стали многочисленные жалобы о фактах остановки или отмены процедур закупок, что приводит к неэффективному использованию средств.

Кабинет министров Украины поручил Государственной аудиторской службе провести комплексную проверку Антимонопольного комитета Украины по фактам блокировки им проведения тендеров на государственные закупки.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Представляя проект решения, министр Кабинета министров Украины Александр Саенко отметил, что правительство получило много жалоб о фактах остановки или отмены процедур закупок, что приводит к неэффективному использованию средств.

"Был подготовлен проект протокольного поручения правительства, чтобы Госаудитслужба провела комплексную проверку таких фактов. Мы запросим всю необходимую информацию от министерств, центральных органов и сделаем детальный анализ таких фактов", - сказал он.

В свою очередь премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что необходимо, чтобы такие проверки проводились с выявлением конкретных специалистов, которые подписывали такие решения.

"Нужно, чтобы проверки были с конкретными фамилиями конкретных людей, которые несут за это ответственность. Там есть соответствующие специалисты, которые это все подписывают. Я бы хотел, чтобы страна их знала. Будем накапливать данные для работы антикоррупционного суда", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в сентябре прошлого года Гройсман обещал поставить вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и "его прихлебателей" в случае продолжения блокировки важных государственных тендеров. В частности, премьер сообщил о заблокированных АМКУ тендерах, необходимых для производства конкурентной украинской продукции, а также тендере на закупку сканеров для таможни ГФС.

В декабре 2017 года глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявлял, что не против проведения независимого аудита ведомства, чтобы "развеять все инсинуации".