Львовские ветеринары потратили 1 миллион бюджетных денег на VIP-кроссовер

Тендер на поставку автомобиля выиграла компания "Реформ" и 5 июня Госпродпотребслужба заключила с ними соответствующий договор.

Отделение Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей во Львовской области, под видом специализированного, купило кроссовер в VIP-комплектации за 1,12 миллиона гривень, сообщается на сайте системы Prozorro.

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Согласно техническому заданию, ветеринары купили специализированное транспортное средство "Ветеринарная помощь" марки Skoda Kodiag Style 2.0 TDI / 110 kBт (150 л.с). Как сказано в техзадании, автомобиль должен быть новым, 2018 года выпуска, и современным. Так, у новой "скорой помощи" ветслужбы должен быть кожаный салон и руль с подогревом для радио и телефона, голосовое управление, информационная навигационная система "AMUNDSEN", Apple соединение и детские сидения. Также комплектация предусматривает специализированные для ветслужбы элементы. Это набор инструментов для вскрытия животных, сумка с набором средств, необходимых для оказание неотложной помощи животным, сумка-холодильник на 6 литров с хладоэлементами, термоконтейнер на 10 литров.

Стоит отметить, что официальные дилеры продают машину такой комплектации (без специализированных элементов) за 946,65 тысячи гривень.

Как сообщается, тендер на поставку кроссовера выиграло ООО "Реформ" и 5 июня Госпотребслужба уже заключила с этой компанией соответствующий договор.

Как сообщал УНИАН, в апреле этого года Кабинет министров увеличил бюджет на покупку автомобилей государственным служащим. Стоимость одного автомобиля выросла с 0,5 миллиона гривень до 1,2 миллиона гривень.

Начальником Главного управления Госпродпотребслужбы в Львовской области является Евгений Баркит.

Справка УНИАН. Система Prozorro была распространена в Украине на всех государственных заказчиков с 1 августа 2016 года при проведении закупок товаров стоимостью более 200 тысяч гривень и услуг - более 1,5 миллиона гривень. За время своей работы система позволила сэкономить более 46 миллиардов гривень бюджетных средств. Ключевым критерием победы в тендере в рамках Prozorro является цена, а экономия государственных средств достигается за счет конкуренции по рыночному принципу. В 2017 году объем госзакупок в Prozorro достиг 500,3 миллиарда гривень.