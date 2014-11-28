"МТС Украина" может сменить бренд на Vodafone

Мобильный оператор МТС изучает возможность использования бренда британской телеком-группы Vodafone в Украине на условиях франшизы. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Капитал".

По словам собеседника, Vodafone в некоторых странах сотрудничает с местными операторами на условиях франшизы торговой марки. "За это местный игрок может отчислять 3‑4 % доходов от услуг", — подчеркивает он.

В Vodafone Iceland, например, британская группа не владеет ни одной акцией. Но местный оператор Fjarskipti hf. использует по договору как само известное имя, так и его рекламную практику.

Один из членов Национальной комиссии по вопросам регулирования связи и информатизации заявил, что представители МТС уже обращались в ведомство за консультацией о возможности использования нового бренда Vodafone на условиях франшизы. "НКРСИ не была бы против", — добавил он.

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В пресс-службе "МТС Украина" дополнительных комментариев не предоставили. Начальник отдела по связям с общественностью компании Виктория Рубан сказала, что такими вопросами занимаются представители IR-департамента группы. За прошедшие несколько дней связаться с ними, по ее словам, не удалось.

Напомним, МТС является партнером Vodafone с 2008 г. Договоренность предусматривала совместные закупки софта и оборудования со скидками, позволяла внедрять отдельные продукты и услуги. "МТС Украина" является дочкой российской компании МТС.

Как раньше сообщал УНИАН, российские владельцы МТС решили продать часть украинского бизнеса из-за сложной политической обстановки