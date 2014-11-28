Еврокомиссар назвал условия интеграции Украины в ЕС

Об этом заявил на встрече с представителями бизнеса в Киеве еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Йоханнес Хан.

"В России экономические показатели падают, в ЕС будут расти. Очевидно, в каком направлении Украине стоит двигаться. Мы хотим видеть процветающего соседа, с которым можно строить экономическую кооперацию", - сказал Хан.

Еврокомиссар отметил, что ключевой характеристикой политики соседства ЕС станет индивидуальный подход к каждому партнеру, а также отказ от универсальных индикаторов.

Читайте такжеВ Европе назвали 2020 год реалистичной датой подачи Украиной заявки на вступление в ЕС

"Основной подход в новой политике ЕС – упор на экономическое сотрудничество", - сказал Хан.

Важным достижением Евросоюза последних лет европейский чиновник назвал соединение денежных потоков и политики соседства. По словам Хана, при наличии определенной бизнес-инфраструктуры финансовые ресурсы стали доступнее для стран – партнеров ЕС.

Также еврокомиссар отметил, что в условиях сформированной парламентской коалиции и правительства в Украине наступит время для немедленных реформ, главными из которых являются борьба с коррупцией, улучшение инвестиционного климата и повышение эффективности государственного управления, а также децентрализация власти.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября между ЕС и Украиной было подписано соглашение, согласно которому Евросоюз предоставит Украине помощь в размере 55 млн евро, из которых 50 млн евро – средства для региональной бюджетной поддержки, а еще 5 млн евро – техническая помощь на улучшение региональной политики.

Кроме того, до конца декабря Евросоюз предоставит Украине порядка 500 млн евро макрофинансовой помощи в рамках выполнения ранее согласованной программы финансовой помощи нашей стране общим объемом 1,6 млрд долл.