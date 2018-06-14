Гройсман рассказал, каким должен быть аудит Антимонопольного комитета

Премьер-министр считает, что аудит АМКУ должен быть жестким и эффективным.

Проверка деятельности Антимонопольного комитета, которую проведет Государственная аудиторская служба, должна быть жесткой, эффективной и прозрачной.

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Согласно сообщению на сайте правительства, об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время встречи с председателем Государственной аудиторской службы Украины Лидией Гавриловой.

"Правительство приняло решение осуществить проверку Антимонопольного комитета на предмет чрезвычайно чувствительного вопроса, о котором я слышу со всех уголков нашей страны. Несовершенство или возможность недобросовестно выполнять закон в некоторых случаях используется Антимонопольным комитетом для того, чтобы делать государственные закупки невозможными или блокировать их по всей стране. Это приводит к неэффективности использования бюджетных средств, к нарушению правил конкуренции, искусственному сдерживанию проведения работ по всей стране, - сказал Гройсман. - Хотел бы, чтобы этот аудит был прозрачным, эффективным, жестким. Для того, чтобы мы четко разобрались, какая ситуация в Антимонопольном комитете, кто тормозит процессы, кто способствует неэффективной работе. И дальше необходимо подготовить отчет - с фамилиями, результатами - и сообщить украинцам. Публичность добавляет ответственности".

Глава правительства подчеркнул, что этого отчета ожидают все.

Как сообщал УНИАН, 13 июня Кабинет министров Украины поручил Государственной аудиторской службе провести комплексную проверку Антимонопольного комитета Украины по фактам блокировки им проведения тендеров на государственные закупки.

В сентябре прошлого года Гройсман обещал поставить вопрос увольнения главы Антимонопольного комитета Юрия Терентьева и "его прихлебателей" в случае продолжения блокировки важных государственных тендеров. В частности, премьер сообщил о заблокированных АМКУ тендерах, необходимых для производства конкурентной украинской продукции, а также тендера на закупку сканеров для таможни ГФС.

В декабре 2017 года глава Антимонопольного комитета Украины Юрий Терентьев заявлял, что не против проведения независимого аудита ведомства, чтобы "развеять все инсинуации".