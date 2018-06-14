В Украине появится Офис развития малого и среднего бизнеса

Согласно опросу Союза украинских предпринимателей, почти 90% украинского МСБ ожидает роста своих предприятий в 2018 году.

Министерство экономического развития и торговли находится на заключительном этапе создания Офиса развития малого и среднего предпринимательства в качестве консультативно-совещательного органа при министерстве.

Читайте такжеКабмин принял постановление для повышения рейтинга Украины в Doing Business на 4 позиции

Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

Среди основных задач Офиса - подготовка рекомендаций правительству по поддержке МСБ, внедрение механизма кредитных гарантий, создание единого информационного ресурса для МСБ, поддержка создания центров поддержки предпринимательства в регионах, проведение тренингов, координация международной технической помощи и популяризация предпринимательства.

Финансовую поддержку Офису обеспечит Евросоюз через проект поддержки предпринимательства Forbiz. Координировать деятельность Офиса будет заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефедов.

Как сообщал УНИАН, Кабмин в прошлом году утвердил Стратегию развития малого и среднего предпринимательства в Украине до 2020 года, которая предусматривает увеличение роли МСБ в экономике. Стратегия, в частности, регламентирует создание государственного института по реализации политики развития и предпринимательства.

Согласно опросу Союза украинских предпринимателей, почти 90% украинского МСБ ожидает роста своих предприятий в 2018 году.