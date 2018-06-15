Украина подписала соглашение с ОЭСР об углублении сотрудничества

Первый вице-премьер-министр Украины подчеркнул, что сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития является важным инструментом для оценки конкурентных преимуществ национальной экономики Украины.

Правительство Украины подписало соглашение с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которое продлевает действие Меморандума о взаимопонимании по углублению сотрудничества между Правительством Украины и ОЭСР.

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Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли.

Согласно сообщению, соглашение подписали первый вице-премьер-министр Украины - министр экономического развития и торговли Степан Кубив и заместитель генсекретаря ОЭСР Мари Кивиниеми.

"Мы чрезвычайно ценим сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития, потому что получаем весомую экспертную поддержку для реализации самых амбициозных задач в ключевых направлениях реформирования Украины: борьбе с коррупцией, реформе государственного управления и обеспечения верховенства права, а также области инвестиций и улучшения бизнес-климата", - подчеркнул Кубив.

Первый вице-премьер-министр Украины подчеркнул, что сотрудничество с Организацией экономического сотрудничества и развития является важным инструментом для оценки конкурентных преимуществ национальной экономики Украины.

"Украина готова присоединиться к Рекомендации ОЭСР по эффективному государственному инвестированию на всех уровнях управления для проведения реформы государственных инвестиций в Украину. Мы также готовы продолжить меры по присоединению Украины к Рамочной договоренности официально поддерживаемых экспортных кредитов и присоединиться к рабочей группе по экспортным кредитам и кредитным гарантиям", - сказал Кубив.

Справка УНИАН. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) - международная организация, членами которой сегодня являются 34 страны. 70 стран имеют статус партнеров ОЭСР, принимая участие во многих сферах ее деятельности. По влиянию ОЭСР входит в тройку ведущих мировых экономических учреждений, наряду с МВФ и Всемирным банком. ОЭСР способствует экономическому росту развивающихся стран путем предоставления технической помощи.