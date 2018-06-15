В МЭРТ не считают аннексию Крыма и оккупацию Донбасса непредвиденными обстоятельствами

Чиновники признали аннексию Крыма и оккупацию Донбасса обстоятельствами, близкими к норме. Такими, которые не повлияли на уровень импорта.

Чиновники признали аннексию Крыма и оккупацию Донбасса обстоятельствами, близкими к норме. Такими, которые не повлияли на уровень импорта.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) при Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) не сочла аннексию Крыма и оккупации Донбасса непредвиденными обстоятельствами при проведении специального расследования в отношении импорта серной кислоты и олеума.

Об этом говорится в статье Бизнес-портала UAprom со ссылкой на неконфиденциальную версию доклада Комиссии.

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"Факт, который МЭРТ отказалось учесть, - это наличие непредвиденных обстоятельств. А ведь это главное требование ВТО при проведении любого спецрасследования. Как известно, резкий рост импорта товарной серной кислоты в Украину произошел после аннексии Крыма и оккупации Донбасса. В результате с рынка ушли два предприятия "Крымский титан" и "Константиновский химзавод", обеспечивавшие свыше 50 процентов поставок потребителям. В то же время чиновники сочли данные обстоятельства близкими к норме и уж никак не повлиявшими на уровень импорта", - отмечет издание.

Кроме того, журналисты утверждают, что текст документа изобилует фактами того, как под требуемое решение Комиссии подгоняются любые цифры без анализа. Например, Министерство экономики и торговли просто поверило на слово заявителям расследования, что у них есть необходимые цистерны.

"МЭРТ в своем докладе просто указало, что получило документальное подтверждение наличия подвижного состава в нужном количестве, хотя ВостГОК и Сумыхимпром не предоставили никаких доказательства, кроме голословных утверждений", - пишет издание, добавляя, что в Украине дефицит цистерн для перевозки серной кислоты традиционно покрывался за счет импорта.