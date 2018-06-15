СМИ обнаружили ошибки в расследовании МЭРТ относительно серной кислоты

Как утверждает издание UAprom, Минэкономики и торговли также закрыло глаза на тот факт, что ни один национальный производитель серной кислоты не продает свою продукцию в рынок, а действует через трейдеров.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) при Министерстве экономического развития и торговли Украины (МЭРТ) допустила ряд ошибок и подтасовок фактов при проведении специального расследования относительно импорта серной кислоты и олеума.

Об этом сообщает "24 канал" со ссылкой на статью бизнес-портала UAprom.

"Как МЭРТ подтасовывает данные спецрасследования относительно серной кислоты", ссылаясь на неконфиденциальную версию доклада Комиссии.

В частности, по информации издания, после продления сроков расследования до 330 дней лобби Восточного ГОКа и "Сумыхимпрома" снова активизировалось.

"Текст документа изобилует фактами того, как под нужное решение МКМТ подгоняются любые цифры без анализа и вразрез со здравым смыслом", – пишут журналисты.

Например, самой вопиющей ошибкой названо то, что МЭРТ не считал аннексию Крыма и оккупацию Донбасса непредвиденными обстоятельствами, которые являются главными требованиями при проведении любого спецрасследования. Ведь в результате потери этих территорий с внутреннего рынка ушли два предприятия "Крымский титан" и "Константиновский химзавод", которые обеспечивали более 50% поставок потребителями, что и привело к резкому росту импорта.

Как утверждает издание, Минэкономики и торговли также закрыло глаза на тот факт, что ни один национальный производитель серной кислоты не продает свою продукцию в рынок, а действует через трейдеров.

"Эта информация сама по себе опровергает наличие причинно-следственной связи между ущербом и импортом, но МЭРТ упорно ее игнорирует", – подчеркивают журналисты.