Контроль Россией транзита из Беларуси ставит под вопрос смысл существования ТС



В пятницу Россельхознадзор вернул более 360 т европейской плодоовощной продукции, которую пытались поставить в РФ через Беларусь, сообщает управление ведомства по Брянской и Смоленской областям, пишет gazeta.ru.

В Москве считают, что с помощью транзитных грузов белорусские компании поставляют в российские магазины попавшие под продовольственное эмбарго продукты из ЕС. Эти опасения косвенно подтверждаются последними данными Федеральной таможенной службы России (ФТС).

По данным ведомства, импорт товаров из Европы в союзную республику со дня введения российского эмбарго (7 августа) вырос на 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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В 2013-м Беларусь импортировала с 7 августа 197 тыс. т продукции, а в этом — 355 тыс. т. Вдвое, например, увеличился ввоз в Беларусь свежей рыбы из Норвегии — до 6,5 тыс. т. Выросли поставки молока из Литвы с 0,15 тыс. т до 10 тыс. т. В августе было завезено 208 т канадской свинины, а в октябре — 3,6 тыс. т. Польские яблоки: в августе — 3,5 тыс. т, а в октябре — 11 тыс. т. Все это, по мнению Москвы, уже прямое свидетельство того факта, что Беларусь замешана в реэкспорте запрещенных товаров в Россию.

Первым ходом в ответ в адрес минских властей стал запрет Россельхознадзора на поставку в РФ продукции девяти белорусских мясокомбинатов. Причина запрета — в мясе обнаружены опасные для потребителя микроорганизмы (кишечная палочка и сальмонелла) и антибиотики тетрациклиновой группы. В федеральной службе считают, что снижение качества продукции вызвано тем, что белорусские производители используют дешевое канадское сырье. Фактически это намек на реэкспорт товаров из ЕС, запрещенных к ввозу в Россию с 7 августа.

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В результате запрета Россельхознадзора белорусский бизнес потерял около $300 млн, а экспорт мясопродуктов из республики резко упал, так как в ЕС они не поставляются вообще — не проходят по европейским нормам качества. Объемы же поставок в Украину и в другие постсоветские страны относительно невелики. До 55% мясной и молочной продукции, произведенной в Беларуси, продается в России, что приносит производителям $6 млрд в год.

В ответ на действия российских ведомств белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что «удручен» позицией Москвы. Он считает недопустимым контроль транзитных грузов на границе России и уверен, что такая мера оправдана только на внешней границе Таможенного союза.

«Меня сегодня поведение российских властей не просто удивляет, а удручает. Если в ближайшее время не будет нормализована торговля между двумя странами, мы вынуждены будем реагировать. Что это за поведение такое?!» — возмутился Лукашенко в беседе с губернатором Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

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«У меня складывается впечатление, что на примере Беларуси в очередной раз, взявшись то за газовую трубу, то за нефтяную, а сейчас за продовольственные вопросы, хотят показать кому-то или всему миру, проучить кого-то. Но мы же не щенки, чтобы нас за шиворот водить», — заявил президент Беларуси.

Он предложил «не прессовать» и «не щемить» его страну, отметив, что не не потерпит такого со стороны Москвы.

В свою очередь в Россельхознадзоре считают, что вопрос контроля транзитных отправлений из Белоруссии через территорию РФ в Казахстан и другие страны должен быть решен в трехстороннем формате на уровне Таможенного союза. «На будущей неделе мы встречаемся с нашими белорусскими коллегами и искренне надеемся, что казахские коллеги не останутся в стороне», — заявила пресс-секретарь ведомства Юлия Трофимова.

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Впрочем, в Астане, по признанию Трофимовой, не горят желанием что-либо менять.

«Казахстан не принимает нашу систему (контроля) и не намерен участвовать в переговорах подобного формата. Мы расцениваем эту позицию как нежелание идти навстречу», — отметила она.

Когда Москва ввела эмбарго на поставки продуктов из Европы и США, белорусские сельхозпроизводители и чиновники аграрной отрасли почувствовали себя счастливчиками, выигравшими в лотерею. Премьер-министр республики Михаил Мясникович заявил, что правительство рассчитывает уже в 2015 году нарастить валютную выручку от поставок продуктов в Россию до $7 млрд — и этот планируемый доход был заложен в госбюджет.

Однако нарастить сельскохозяйственное производство пока не получается, и белорусские производители начали активно скупать и перепродавать подешевевшее зарубежное сырье — польское, американское и канадское мясо, литовское, польское и голландское молоко, греческие, немецкие, польские, украинские и молдавские овощи и фрукты. Впрочем, президент Лукашенко возможность такого реэкспорта начисто отвергал.

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«Реэкспорт, он невозможен. Он отслеживается. Возможно купить эту норвежскую рыбу, которая запрещена к поставке в Россию, или плодоовощную продукцию в Германии или в Польше, ввезти в Беларусь, переработать, получить соки и прочее, прочее — это уже будет белорусская продукция, и продать ее на российском рынке — это не запрещено. Эмбарго вашим это не запрещено», — пояснял ранее Лукашенко.

Беларусь участвовала в реэкспорте запрещенных в России товаров и до введения продуктового эмбарго, отмечают эксперты. После того как Молдова (вместе с Украиной) подписала соглашение о зоне свободной торговли с Евросоюзом, РФ резко ограничила поставки фруктов из этой страны. Но экспорт молдавских яблок в Беларусь вырос в 24 раза. Понятно, что дефицита яблок в Беларуси нет и западная соседка России используется в качестве транзитной площадки для молдавских фруктов.

Впрочем, несмотря на быстрый рост продаж продуктов в РФ, баланс белорусской внешней торговли продовольствием резко ухудшился. Как сообщает Белстат, республика в январе — сентябре 2014 года увеличила экспорт продовольственных товаров лишь на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, а импорт вырос на 20,5%.

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Белорусский агропромышленный комплекс с его советской системой совхозов и колхозов остается на плаву только благодаря российскому рынку. В Беларуси более половины сельхозпредприятий убыточны и живут за счет госдотаций. При этом в республике цены на продукты не ниже российских и в два-три раза выше, чем в соседних Литве, Польше и Украине. Средняя белорусская семья тратит на еду 40,8% своих доходов, тогда как средняя российская — 30,3%.

Контроль за реэкспортом подрывает базовые основы функционирования союза — свободное перемещение товаров и услуг, отмечают наблюдатели. Конфликт интересов может оказаться нерешаемым. «Но с другой стороны, российское эмбарго оказалось выгодным для Беларуси и Казахстана, так как оно позволяет им расширять фактическое присутствие на рынке, против чего как раз и выступает Россельхознадзор», — говорит первый вице-президент российского Центра политических технологий Алексей Макаркин.

По словам Трофимовой, встреча по вопросу транзита в трехстороннем формате может пройти на следующей неделе.