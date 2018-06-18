Украинские конфеты рекламируют ЧМ в России: «АВК» из-за скандала приостановила поставки продукции в Германию

"АВК" прекратила сотрудничество с немецкой компанией из-за продажи украинских конфет в Германии с рекламой Чемпионата мира по футболу, который проходит сейчас в России.

Один из крупнейших производителей кондитерских изделий в Украине - компания "АВК Конфекшинэри" (г. Киев) приостановила поставки своей продукции немецкой компании Dovgan GmbH из-за продажи украинских конфет в Германии с рекламой Чемпионата мира по футболу в России и надписью "Смакуют, как в России".

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Об этом украинская компания сообщила на своем сайте.

"На сегодняшний день любые поставки продукции немецкой фирме Dovgan GmbH приостановлены", - сообщили в АВК.

Как отметили в компании, с немецкой фирмой Dovgan, которая реализует продукцию под брендом «Matroschka» преимущественно на территории Германии и других стран Евросоюза, АВК сотрудничает на протяжении многих лет на условиях Private Label. По условиям контракта, немецкая фирма оставляет за собой право в одностороннем порядке принимать решения по оформлению упаковок. Согласно информации на сайте, дизайн тубуса конфет не является разработкой компании АВК, макет создается партнерами, исходя из собственных соображений.

Кроме того, фирма Dovgan GmbH, заключая следующие контракты с торговыми сетями Германии, не сообщает АВК об их условиях.

Справка УНИАН. Кондитерская корпорация «АВК» является лидером украинского рынка в сегменте весовых шоколадных конфет. В ее состав входят 4 кондитерские фабрики, расположенные в Донецке, Днепре, Луганске и Мукачево. В июле 2014 года корпорация приостановила работу луганской фабрики, а в январе 2015 года - донецкой фабрики из-за боевых действий в регионе.

«АВК» выпускает кондитерские изделия под брендами «Королевский Шедевр», Domior, «Королевский шарм», «Крем-Суфле», «Мажор», «Фрутта — вкусная минутта», «Жувиленд».

Компания экспортирует свою продукцию в более чем 60 стран мира.