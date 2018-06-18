Во Львовской области разоблачили завод, который подрабатывал туалетную бумагу известного производителя

Предотвращено попадание на потребительский рынок контрафактного товара стоимостью более 180 тысяч гривен.

Во Львовской области правоохранители разоблачили и пресекли деятельность мини-завода по производству контрафактной бумажной продукции под брендом известного производителя.

Как сообщает полиция, установлено, что на мини-заводе, расположенном в Буском районе на Львовщине, в промышленных масштабах осуществлялось производство контрафактной продукции - бумажных полотенец, салфеток, туалетной бумаги, и т. п. с незаконным нанесением изображения логотипов промышленного образца одного из известных производителей Львовщины.

Бумажные изделия злоумышленники изготавливали с помощью четырех промышленных станков из ввезенного сырья. Также правоохранители установили и пресекли деятельность «перевалочного площадки» с магазином-складом для оптовой реализации фальсификата. Предупреждено попадание на потребительский рынок контрафактного товара стоимостью более 180 тысяч гривен.

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Во время санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли промышленные станки и более сорока тысяч единиц фальсифицированной бумажной продукции общей стоимостью более четырехсот тысяч гривен, а также установили организатора и лиц, причастных к незаконному производству.

Сейчас устанавливаются источники поставки сырья для изготовления контрафакта, место изготовления полиграфии и сеть сбыта изготовленной на мини-заводе продукции.

Открыто уголовное производство по ч.3 ст.177 (нарушение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец, топографию интегральной микросхемы, сорт растений, рационализаторское предложение) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание – штраф или лишение свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее СБУ обвинила известного производителя одежды в финансировании терроризма.