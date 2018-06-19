Немецкий дистрибьютор прокомментировал продажу украинских конфет с рекламой ЧМ в России

Напомним, в немецких магазинах появились украинские конфеты в упаковке, промаркированной логотипом, напоминающим символику Чемпионата мира по футболу, который проходит в России.

В немецкой компании Dovgan Gmbh считают, что украинская общественность должна гордиться тем, что украинские продукты продаются по всей Германии.

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Об этом заявил управляющий компании Андрей Ковалев, комментируя конфетный скандал при участии кондитерской компании АВК, пишет liga.net.

"Мы с огромной радостью продаем украинские продукты в Германии, и не только от АВК, но и от Нежина и многих других украинских производителей. Так же и украинская экономика получает от нас стабильные платежи в евро, что позволяет АВК увеличивать количество рабочих мест и улучшать оплату труда своим работникам", - сообщили в немецкой компании.

На вопрос о том, где была упакована партия конфет АВК и кто занимался фасовкой, представитель немецкого дистрибьютора не ответил.

"У нас есть как у коммерческой структуры естественно закрытая информация которую мы не видим необходимости открывать", - добавил Ковалев.

Напомним, в немецких супермаркетах под торговой маркой Matroschka surprise (Матрешка сюрприз) появились конфеты производства украинской компании АВК, упакованные в коробки с "футбольной" символикой. Слоган на ней гласит: "Вкусно, как в России". На упаковке-тубусе есть надпись на украинском языке "Відкривати тут".

В АВК заявили, что немецкие партнеры действительно купили партию конфет на условиях private label. "Дизайн визуализации тубуса не является разработкой компании АВК, макет создается партнерами, исходя из собственных соображений. По условиям контракта, немецкая фирма оставляет за собой право в одностороннем порядке принимать решения по оформлению упаковок", - сообщили в пресс-службе компании.

Позже в АВК заявили, что приостановили поставки конфет Dovgan GmbH на фоне скандала из-за размещенной на упаковке рекламы ЧМ-2018.