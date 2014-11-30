Путин подписал закон о создании свободной экономической зоны в аннексированном Крыму

Как передает ТАСС, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В соответствии с законом о свободной экономической зоне (СЭЗ) в Крыму создается сроком на 25 лет, который впоследствии может быть продлен.

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Особый режим, применяемый участниками СЭЗ включает: особенности осуществления градостроительной деятельности и землепользования при размещении объектов, необходимых для реализации участниками СЭЗ инвестиционных проектов; особый режим налогообложения в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах; предоставление в порядке, установленном бюджетным законодательством РФ, субсидий на компенсацию затрат участников СЭЗ.

Согласно документу, юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) может быть включено в единый реестр участников свободной экономической зоны, если осуществляет предпринимательскую деятельность в следующих сферах (отраслях) деятельности: санаторно-курортная сфера и сфера туризма, сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, высокотехнологичные отрасли экономики, логистическая (портовая и транспортная инфраструктура), судостроение.

На территории СЭЗ смогут осуществлять деятельность не только ее участники, но и иные лица, таким статусом не обладающие. Однако участники СЭЗ не вправе осуществлять деятельность в сфере недропользования, разведки, разработки месторождений континентального шельфа, добычи полезных ископаемых.

Объем капитальных вложений в инвестиционный проект в течение первых трех лет должен составлять не менее 30 млн рублей, а если это субъект малого и среднего предпринимательства, то не менее 3 млн рублей.

Также опубликован подписанный Владимиром Путиным закон о внесении в ряд законодательных актов изменений, необходимых в связи с принятием закона о создании СЭЗ в Крыму.