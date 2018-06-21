Где дают бонус 3000 грн за оформление депозита

Депозиты — чуть ли не единственный вариант инвестиций, доступный сейчас для простых украинцев. Увы, он приносит все меньше доходов — последние полтора года банки постепенно снижали ставки по вкладам. Но сайт Минфин знает, как заработать на депозите больше.

У банков накопилось слишком много денег. Они кредитуют мало, поэтому переплачивать за депозиты граждан им нет никакого смысла. Из-за этого ставки по вкладам падали долгое время. По данным НБУ, в конце прошлого года доходность сбережений в гривне достигла пятилетнего минимума, депозитов в валюте — оказалась самой низкой за всю историю украинского рынка.

Нынешние ставки по вкладам в лучшем случае не позволяют инфляции «съесть» накопления. Банки платят за годовой гривневый вклад в среднем 14,28%. Но с полученной суммы процентов еще нужно уплатить налог на доходы физлиц и военный сбор (18% и 1,5% соответственно). Так что вкладчику остается совсем немного. Особенно если вспомнить, что инфляция в апреле в годовом измерении достигла 13,1%.

В такой ситуации даже +1—2% к ставке играют важную роль. Сайт Минфин знает об этом и помогает вкладчикам заработать больше.

Как работает «Бонус к депозиту»

В 2014 году на сайте Минфин запустущена необычная для Украины программа — «Бонус к депозиту». Ее суть проста: через сайт minfin.com.ua клиенты могут оформить заявку на вклад в одном из банков-участников программы. За это Сайт Минфин гарантирует надбавку к процентам по депозиту в размере от 0,75% до 2% годовых.

Банки платят cайту Минфин за привлечённых клиентов. Частью заработанных денег сайт делится с вкладчиками, выплачивая им бонус. К примеру, только за прошлый год было выплачено 1,6 млн грн бонусов, а всего за время действия программы — 6 млн грн.

При такой схеме сотрудничества выигрывают все. Банки наращивают депозитный портфель, вкладчики получают большую доходность по депозитам, сайт Минфин зарабатывает прибыль.

Как оформить акционный вклад

Схема выглядит просто. Нужно выбрать депозит одного из банков-участников программы «Бонус к депозиту». Далее — оставить заявку на minfin.com.ua.

После оформления депозита необходимо уведомить об этом сотрудников контакт-центра cайта Минфин. В течение 32 дней после этого вкладчик получит свой бонус «живыми» деньгами на счёт любого украинского банка.

Сколько можно заработать

Размер бонуса отличается от банка к банку. Например, положив на депозит в банк Форвард 200 000 грн на 12 месяцев, можно сразу получить бонус 1,5% годовых от сайта Минфин, то есть 3000 грн.

Это довольно внушительная надбавка, если учесть, что никаких усилий для получения денег прилагать не нужно. При этом деньги вкладчика надежно защищены. Все депозиты до 200 000 грн — гарантированы государством.

Всего в программе «Бонус к депозиту» участвует 7 банков: банк Альянс, Универсал Банк, Форвард, Конкорд, ОТП, Глобус Банк, Кристал-Банк.

Подробнее о бонусах — на странице программы: Бонус к депозитам