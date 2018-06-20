Новый Закон об ООО облегчит жизнь предпринимателям и увеличит ВВП страны – эксперт

Данный закон изменит правила игры для более чем 500 тысяч обществ с ограниченной ответственностью в Украине и обеспечит либерализацию корпоративного управления.

По мнению соавтора законопроекта, партнера юридической фирмы AEQUO Анны Бабич, нововведение обеспечит не только гибкость ведения предпринимательской деятельности, но и защитит бизнес от рейдерства, сообщает "Политика".

"Принятие закона об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью стало одним из самых долгожданных событий в истории реформирования корпоративного законодательства Украины. Данный закон изменит правила игры для более чем 500 тысяч обществ с ограниченной ответственностью в Украине и обеспечит либерализацию корпоративного управления, максимальную гибкость ведения предпринимательской деятельности основной бизнес-ячейкой страны, а также защиту бизнеса от рейдерства. Кроме того, в долгосрочной перспективе закон будет способствовать увеличению ВВП страны за счет создания благоприятных условий для ведения бизнеса и привлечения инвестиций в украинскую экономику", – говорит Анна Бабич.

17 июня 2018 года вступил в силу новый Закон Украины "Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью" № 2275-VIII, заменивший устаревшие нормы Закона "О хозяйственных обществах" 1991 г. Среди основных новшеств закона – введение корпоративного договора, отсутствие ограничения количества участников ООО, изменение требований к составлению учредительных документов обществ, установление четких механизмов принятия решений участниками обществ, порядка создания наблюдательного совета и др.

Закон дает возможность ООО и ОДО в течение года привести свои уставы в соответствие с новым Законом и без уплаты регистрационного сбора провести государственную регистрацию соответствующих изменений. До 17 июня 2019 года (или до внесения любых изменений в устав по решению общества) положения старого устава будут превалировать над положениями Закона для данного общества.

"Должна отметить высокий профессионализм группы экспертов, участвующей в разработке и продвижении закона, и поблагодарить каждого за огромный вклад в успешное осуществление этого сложного проекта", – говорит Анна Бабич.