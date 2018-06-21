Петр Дыминский ведет переговоры о продаже ZIK - французские СМИ

В близком окружении Дыминского потенциальным покупателем называют украинского бизнесмена Василия Веселого.

Издание Agetimes Économie со ссылкой на свои источники в Ницце пишет, что владелец ФК «Карпаты», украинский олигарх Петр Дыминский распродает активы, чтобы расплатиться с долгами.

Как отмечает "Обозреватель", об этом корреспонденту Agetimes Économie рассказали источники, близкие к бизнесмену. В первую очередь речь идет о продаже украинского телеканала ZIK. В близком окружении Дыминского потенциальным покупателем называют украинского бизнесмена Василия Веселого.

В Украине Петр Дыминский находится в розыске: его подозревают в совершении смертельного ДТП. 18 июля 2017-го его автомобиль стал участником аварии, в которой погибла женщина. Вину за ДТП взял на себя охранник бизнесмена Андрей Борщ. 7 декабря 2017-го года Петру Дыминскому сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП, а через несколько дней объявили его в розыск. В результате Дыминский 22 августа 2017 года покинул Украину. В начале 2018-го бизнесмен обратился в Интерпол и заявил, что украинские правоохранители разыскивают его по политическим мотивам.

Недавно в украинских СМИ появилась информация о возможной продаже телеканала. 22 марта Петр Дыминский вышел из списка конечных бенефициаров компаний «Мост ТВ» и «Новые коммуникации», которые владеют каналом ZIK. Такой шаг связывали с нежеланием бизнесмена расставаться с медиаактивом. Однако кредиторы продолжили настаивать на своем и не оставили Дыминскому выхода. В окружении бизнесмена говорят, что телеканал уже находится в процессе продажи.

Политический вес ZIK в Украине ниже, чем у других телеканалов – 1+1, Интер, 112, 5 канал и т.д. В то же время, покупка может быть интересна в преддверии грядущих выборов в Украине.