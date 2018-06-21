Гендиректор УНЛ Андрей Бочковский: "Будущее лотерейного рынка – в новых технологиях"

Перспективы развития лотерейной отрасли заключаются, прежде всего, во внедрении новых технологий.

Об этом в своем интервью изданию «РБК-Украина» заявил генеральный директор УНЛ Андрей Бочковский.

«Недавно я вернулся из Праги, где прошла конференция под названием Дни лотерейной индустрии - крупнейшее ежегодное мероприятие Ассоциации европейских лотерей. Это, по сути, площадка для обсуждения перспектив развития отрасли на следующий год. И в этом году, конференция была посвящена как раз цифровым технологиям и возможностям, которые открывают такие технологии», - рассказал он.

Как сообщил Бочковский, в Праге многолетний партнер «Украинской национальной лотереи» американская корпорация IGT (International Game Technology), представила собственную инновационную идею по применению технологии блокчейн в лотерее.

«Эта технология обеспечивает полную прозрачность операций для всех, и благодаря ей каждая заинтересованная сторона, в том числе государственный орган или игрок, может хранить полную базу всех выпущенных билетов (цепочек блокчейна), которые постоянно обновляются. Есть и другие идеи применения блокчейн в операционной деятельности, например, для отслеживания лотерейных терминалов и мгновенных лотерей», - заявил Бочковский.

По его словам, перспективным направлением развития лотереи по-прежнему остаются смартфоны и мобильные приложения.

«Сегодня смартфонами пользуется в среднем 80% населения в Западной Европе, и 65% в Центральной и Восточной Европе. С помощью смартфона можно осуществлять все лотерейные операции самостоятельно. Среди новаций, на которых сосредоточили внимание на конференции, было применение QR-кодов, которые можно использовать в розничной сети для самостоятельного создания лотерейного билета, выплаты выигрышей, программ лояльности и пр. Обсуждали вопросы платежей через смартфоны, которые можно через различные сервисы привязывать к платежным картам и оплачивать лотереи, формировать и получать электронные билеты и чеки», - сообщил гендиректор УНЛ.

Ранее владелец УНЛ, британский бизнесмен Майкл Джон Фогго опроверг сообщения в украинских СМИ о том, что бенефициарами УНЛ являются украинские политики Александр Третьяков, Глеб Загорий, бизнесмен Борис Ложкин, а у Третьякова есть опцион на покупку доли компании.

«Я не знаком ни с кем из этих людей. Да, я видел некоторые статьи в украинских СМИ, где утверждался подобный нонсенс. Хочу подчеркнуть: я не связан и не могу быть связан с украинскими политиками. И, кстати, сейчас юристы УНЛ проводят работу касательно всех этих неправдивых публикаций. Например, в некоторых медиа утверждалось, что компанию пытались захватить рейдерским путем. Но накануне покупки я, разумеется, проверял с помощью юристов абсолютно все, что касается УНЛ, и могу заверить, что информация о рейдерском захвате – неправда. Информация о наличии у кого-то опциона на выкуп доли УНЛ – тоже абсолютная выдумка. Проведенный финансовый и юридический аудит показал, что не существует никаких прав третьих лиц и других ограничений по переходу компании в мою собственность», - подчеркнул он.