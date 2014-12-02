Нацкомиссия объявит конкурс на 3G-лицензию до 9 декабря – замглавы АП

Об этом написал на своей странице в социальной сети Facebook заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив.

«9 декабря НКРСИ примет решение об объявлении конкурса», - написал он.

В свою очередь, в НКРСИ пока затруднились назвать точную дату объявления конкурса на 3G-лицензии.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Кабинет министров Украины обнародовал решение об утверждении условий конкурса на покупку лицензий на 3G-связь.

Ранее на заседании 28 октября НКРСИ утвердила условия проведения конкурсов на получение лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

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Утвержденный регулятором документ предусматривает проведение тендера на право получения лицензий на 15 лет во всех регионах Украины по трем лотам одновременно. Минимальная стоимость лицензии для мобильного оператора составит 2,443 млрд грн. Кроме того, трем победившим операторам необходимо будет взять на себя расходы, связанные с проведением конверсии, общая стоимость которой оценивалась в 1,6 млрд грн.

В документе также отмечается, что операторам необходимо будет в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет – на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.

В свою очередь, в условиях тендера прописывается, что к участию в торгах могут не допустить мобильных операторов, попавших под действие Закона «О санкциях».

Ранее в НКРСИ отмечали, что после утверждения условий тендера правительством регулятор готов сразу объявить конкурс на получение лицензий, который состоится через 60 дней.