Стартовую цену лицензии на 3G-связь увеличили до 2,7 млрд гривень

Кабинет министров Украины увеличил стартовую стоимость лицензии на пользование радиочастотным ресурсом для внедрения связи третьего поколения (3G) до 2,7 млрд грн с ранее предлагаемых 2,443 млрд грн.

Об этом сказано в окончательном тексте условий проведения тендера, опубликованном на сайте Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ).

Согласно условиям тендера, решение об увеличении стоимости данной лицензии было принято с учетом роста инфляции в стране.

«Минимальная стоимость каждого лота (без учета расходов, связанных с конверсией радиочастотного ресурса Украины в указанных полосах радиочастот) определяется с учетом расчетной стоимости каждого лота, увеличенной на прогнозный индекс инфляции», - сказано в документе.

Напомним, ранее заместитель главы Администрации президента Дмитрий Шимкив сообщил, что НКРСИ примет решение об объявлении тендера на покупку лицензий на связь третьего поколения (3G) на своем заседании 9 декабря.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря Кабинет министров Украины обнародовал решение об утверждении условий конкурса на покупку лицензий на 3G-связь.

На заседании 28 октября НКРСИ утвердила условия проведения конкурсов на получение лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

Утвержденный регулятором документ предусматривает проведение тендера на право получения лицензий на 15 лет во всех регионах Украины по трем лотам одновременно. Ранее принятые комиссией условия тендера предполагали стоимость лицензии для мобильного оператора 2,443 млрд грн.

Кроме того, трем победившим операторам необходимо будет взять на себя расходы, связанные с проведением конверсии, общая стоимость которой оценивалась в 1,6 млрд грн.

В документе также отмечается, что операторам необходимо будет в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет – на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.

В свою очередь, в условиях тендера прописывается, что к участию в торгах могут не допустить мобильных операторов, попавших под действие Закона «О санкциях».

Ранее в НКРСИ отмечали, что после утверждения условий тендера правительством регулятор готов сразу объявить конкурс на получение лицензий, который состоится через 60 дней.