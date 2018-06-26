Деньги на реформы: Дания выделит Украине 530 миллионов крон

27 июня премьер-министр Владимир Гройсман примет участие в конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Копенгагене.

Дания в течение следующих 5 лет выделит Украине 530 миллионов крон (2,2 миллиарда гривень) на поддержку реформ, включая эффективное государственное управление, защиту прав человека и устойчивый экономический рост.

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Об этом говорится в совместной статье премьер-министров Дании и Украины Люкке Расмуссена и Владимира Гройсмана, опубликованной в издании Eurobserver.

"На протяжении следующих пяти лет Дания выделит 530 млн датских крон (почти 2,2 миллиарда гривень по текущему курсу) на поддержку эффективного государственного управления, защиту прав человека и устойчивый экономический рост", - говорится в статье.

Как сообщал УНИАН, 27 июня в Копенгагене (Дания) пройдет международная конференция по вопросам реформ в Украине при участии премьер-министра Владимира Гройсмана и правительственной делегации.

Годовой товарооборот между Украиной и Данией составляет 540 миллионов долларов. В Украине работают более 150 датских компаний, их инвестиционный интерес - сельское хозяйство, ІТ, энергетика и легкая промышленность.