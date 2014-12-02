"Национальный проект" пригласил Кодецкого для разработки Комплекса военно-делового сотрудничества

Об этом в интервью изданию "Деловая столица" сообщил Юрий Штепа, координатор общественной инициативы "Национальный проект".

По мнению Штепы, эффективно противостоять агрессору Украине мешают системные проблемы в структуре ВПК, для решения которых нужна не только политическая воля и законодательные акты, но и материально-техническая база, и современная инфраструктура. Одним из шагов в решении существующих проблем оборонного комплекса страны может стать создание своего рода Центра делового сотрудничества, полностью ориентированного на потребности ВПК Украины.

По его словам, комплекс военно-делового сотрудничества может представлять собой суперсовременный городок, в рамках которого будет создана необходимая структура для решения всего комплекса армейских проблем - от реформ ВПК до соцобеспечения военнослужащих. "На территории данного комплекса должны располагаться офисный центр, научно-исследовательские и учебные заведения, выставочный комплекс, жилые кварталы, гостиница, стадион, госпиталь и реабилитационный центр. Сюда же могут быть перенесены многие подразделения силовых ведомств, их учебные заведения и производства", - полагает он.

Оптимальным местом для строительства военного городка в "Национальном проекте" считают Киевский регион. "Ведь именно здесь сконцентрированы основные профильные ведомства, научный потенциал, военные учебные заведения, а также кадровые мощности для проектирования, строительства и последующего функционирования создаваемых объектов военного и гражданского назначения", - пояснил Штепа.

По оценкам экспертов, проект может быть реализован в течение 5-7 лет. Прямые затраты на него составят порядка 2 млрд долл., однако окупятся сторицей. Запуск столь масштабного проекта поможет создать тысячи рабочих мест, позволит решить вопрос с обеспечением жильем участников АТО, и, главное - привлечь не менее 3 млрд долл. прямых инвестиций в коммерческий сектор.